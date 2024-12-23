В областном управлении образования прокомментировали инцидент с учителем в Семее

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В городе Семей по факту привлечения учителей к оформлению новогодней елки Управление образования области Абай начало служебную проверку, передает корреспондент Kazpravda.kz

Сообщается, что будут установлены все обстоятельства инцидента.

«Виновные должностные лица, допустившие нарушение законодательства, будут привлечены к ответственности», – пообещали в госоргане.

Напомним, накануне в соцсетях разлетелась новость о том, что в Семее учителей заставили оформлять новогоднюю елку. В итоге, один учитель упал с высоты 5 метров и, получив серьезные травмы, был госпитализирован. Министр просвещения Гани Бейсембаев взял инцидент под свой контроль.

По мнению депутата Асхата Аймагамбетова, то, что министерство оперативно отреагировало и взяло эту ситуацию под контроль, внушает надежду.

«Рассматривать это как простую «ошибку» нельзя. Статья 6 Закона «О статусе педагога» четко гласит: привлечение учителей к работам, не связанным с их профессиональными обязанностями, строго запрещено. Необходимо жестко пресекать такие устаревшие практики, как принудительное участие педагогов в установке новогодних елок, уборке улиц или других мероприятиях, не имеющих отношения к их прямым обязанностям. Это не только демонстрация неуважения к профессии, но и грубое нарушение закона», – заявил он.

Мажилисмен предложил провести тщательное расследование и привлечь виновных к ответственности, министерству - усилить контроль за соблюдением закона и исключить подобные случаи в будущем.

Органы управления образования и директоры школ должны строго следовать требованиям закона и защищать права педагогов, убежден он.