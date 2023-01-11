"Никогда не работал с ботами" – Асхат Оралов

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Министр культуры и спорта Асхат Оралов заявил, что активен в соцсетях и пообещал открытую работу с журналистами, передает корреспондент Каzpravda.kz.

«Никогда с ботами не работал, откровенно скажу… С ботами мы не работаем, лично я точно не работаю», - сказал в кулуарах после заседания правительства Асхат Оралов.

По его словам, коллеги поддерживают его позицию.

«Мы активно ведем свои социальные сети, я сам веду свои Instagram и Facebook. Я всегда максимально открыт, и с журналистами будем открыто работать», - резюмировал глава МКС.