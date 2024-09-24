Бектенов - о паводках: Никто не остался без помощи в сложный период

Правительство , Паводки
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Айгуль Тулекбаева
выпускающий редактор

На заседании правительства премьер-министр Олжас Бектенов отметил масштаб паводков, затронувших 12 регионов страны,  сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу Кабмина

Фото: пресс-служба правительства

«Глава государства держит ситуацию на личном контроле. На борьбу со стихией были мобилизованы все доступные ресурсы и силы. Благодаря совместным усилиям государственных органов, крупного бизнеса, неравнодушной общественности и волонтеров проведена масштабная работа по устранению последствий паводков. Оказывалась необходимая медицинская и психологическая помощь. Люди обеспечивались временным жильем, питанием и средствами первой необходимости. Все казахстанцы откликнулись на призыв главы государства оказать всемерную помощь людям, чтобы никто не остался без поддержки», – подчеркнул Олжас Бектенов.

Пострадавшим была оказана необходимая помощь. Так, все заявители получили единовременную выплату на семью в размере 100 МРП. После проведенной оценки ущерба выплачены компенсации за поврежденное имущество – до 150 МРП. Кроме того, семьям направлены средства на ремонт более 9 тыс. домов, выкуплено со вторичного рынка около 6 тыс. квартир.

На сегодня построено уже 2 576 домов, завершаются работы на 104 объектах в Акмолинской и Западно-Казахстанской областях. Руководитель правительства акцентировал внимание на необходимости в кратчайшие сроки передать ключи от нового жилья владельцам.

Олжас Бектенов также поручил сохранить работу горячих линий для реагирования на возможные вопросы граждан по восстановлению жилья.

«Мы понимаем эмоции людей, возникавшие вопросы по суммам компенсации, определению ущерба, выбору жилья или ходу ремонтных работ. Мы старались адресно подходить к каждой проблеме. Принимаемые меры осуществлялись сообща, с максимальным учетом мнения каждой пострадавшей семьи. Даже сейчас у граждан могут возникать вопросы и проблемы. Поэтому поручаю акиматам сохранить работу горячих линий, оперативно реагировать на вопросы граждан и обеспечить решение их проблем», – подчеркнул Олжас Бектенов.

Премьер-министр поблагодарил всех неравнодушных казахстанцев, которые оказывали содействие в ликвидации последствий паводков. Отмечена необходимость обеспечения своевременной подготовки гидротехнических сооружений и всей инфраструктуры к предстоящей весне, что является первостепенной задачей для акиматов регионов и заинтересованных министерств.

«Важно не сбавлять набранные темпы работы и обеспечить своевременную подготовку гидротехнических сооружений и всей инфраструктуры к предстоящей весне. Дамбы, плотины и другие объекты должны соответствовать современным требованиям. Это первостепенная задача акиматов регионов и заинтересованных министерств. В целом хочу отметить, что при ликвидации последствий паводков все первостепенные задачи выполнены. Для всех это был тяжелый, но практический опыт. Мы определили превентивные меры на будущее. Наша цель - эффективно противостоять природным стихиям и катаклизмам с наименьшим ущербом», – отметил Олжас Бектенов.

#паводки #Правительство #Бектенов

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