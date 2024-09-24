Более 2,5 тысяч домов построили в РК для пострадавших от паводка

На заседании правительства министр промышленности и строительства Канат Шарлапаев сообщил о завершении строительства 2 576 домов для пострадавших от паводка казахстанцев, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу Кабмина

Фото: пресс-служба правительства

Работы по их возведению начались в конце мая и завершились в течение 4 месяцев.

Так, Северо-Казахстанская, Актюбинская, Костанайская и Атырауская области на 100% завершили строительство. На сегодня работы продолжаются в Акмолинской (38 домов) и Западно-Казахстанской областях (66 домов). Новые дома планируется сдать в конце сентября.

Всего в результате весеннего паводка в Казахстане пострадали 17 603 дома, 8 447 из которых впоследствии признаны аварийными. Помимо возведения новых домов государством на вторичном рынке приобретено 5 767 единиц жилья.