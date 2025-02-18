Нити судьбы и творчества

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Виктория Вовк

Выставка «Связующие нити» проходит в Государственном музее искусств им. А. Кастеева. Она приурочена к 85-летию автора произведений – Марата Тажибаева.

фото Юрия Беккера

Он самобытный художник, чьи работы хранятся в российских и зарубежных музеях, а также в частных коллекциях. Марат Тажибаев получил образование в Ленинградском высшем художественно-промышленном училище им. В. Мухиной и с 1968 года активно участвовал в выставочной деятельности. Член Санкт-Петербургского союза художников, ассоциации «Текстиль – Дизайн» и Международного сообщества мастеров гобелена, он внес значительный вклад в развитие текстильного искусства.

– В экспозиции представлено несколько ключевых направлений творчества Марата Тажибаева, – рассказывает куратор выставки Акжаркын Кумарбае­ва. – Гобелены – уникальные художественные объекты, выходящие за рамки декоративно-прикладного искусства. В серии «Мысли» художник экс­периментирует с пластическим языком, исследуя ментальные модели и взаимоотношения субъекта и окружающего мира. Привлекает внимание его графика – карандашные рисунки, в которых автор выстраивает сложные пластические композиции на основе пейзажей, архитектурных фрагментов, изображений живых существ и растений, соз­давая особую атмосферу загадочности.

Каждая работа мастера – это не просто визуальный образ, а погружение в определенный период его жизни, размышления о судьбе, о родных местах, об искусстве.

#выставка #Марат Тажибаев #Связующие нити

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