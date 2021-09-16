Старожилы говорят, что ничего подобного не было лет сорок: вода ушла далеко от берега, и теперь при всем желании водо­хранилище никак не назовешь морем, как об этом водоеме нередко с любовью отзываются местные жители.

Водоем, проектная мощность которого составляет 5,7 млрд кубометров воды, напоминает огромную лужу.

Сейчас в нем аккумулировано лишь 665 млн кубов, что значительно ниже «мертвого» уровня, чей объем определен без малого в один миллиард кубов. А если нет достаточного наполнения, то нет живительной влаги и в домах горожан, поскольку Шардара – единственный в Туркестанской области город, жители которого пьют воду из открытого источника. Водозабор и очистные сооружения установлены непосредственно на берегу водохранилища.

Для закачки воды в фильтрующую станцию предусмотрены резервный насос и рабочий, позволяющий при нормальном уровне водохранилища подавать в очиститель 125 литров в секунду. Последние несколько дней агрегат выключен, поскольку уровень воды в водохранилище оказался ниже водозаборных труб...

Сначала воду шардаринцам подавали по графику, а теперь из запасного резервуара, в котором накопили 7 тыс. кубометров. Живительная влага подается исключительно технического качества. Пользоваться ею могут только в местной больнице и 74 многоэтажных домах города, в котором проживают 35 тыс. человек. Частный сектор от централизованного водоснабжения временно полностью отключен.

– Специалисты санэпиднадзора провели лабораторные исследования проб воды по 29 показателям и в шести случаях выявили микробные палочки, – комментирует ситуацию заместитель акима Шардаринского района Нурмахан Сапаров. – Санитарные врачи пришли к выводу, что воду из водохранилища нельзя пить ни в коем случае. Даже по внешнему виду и запаху можно определить, что она протухла и непригодна для использования. Поэтому подачу питьевой воды мы вынужденно остановили, с населением провели соответствующую разъяснительную работу, организовали бесплатную доставку жидкости. Конечно, ситуация вызывает у людей дискомфорт, но это форс-мажор.

Ежедневно 22 машины-водовоза заняты доставкой чистой питьевой воды в микрорайоны и жилые массивы города, ее набирают из артезианских скважин. Их на территории Шардары четыре, и во всех живительная влага соответствует санитарным нормам и требованиям.

Жители вынуждены терпеть неудобства в быту, запасаться водой, поднимая ведра и прочие емкости в многоэтажки. Чуть легче жителям частного сектора, на подворьях многих из которых есть колодцы либо недалеко от дома расположены скважины.

В истории Шардары уже было такое, когда город оставался на «сухом» пайке. С той лишь разницей, что происходило это по техническим причинам и дефицит влаги наблюдался считаные дни. На этот раз все намного серьезнее. И самое тревожное, что никто с уверенностью не может сказать, когда наполнится водо­хранилище и в штатном режиме возобновится подача воды.

Причиной столь катастрофического обмеления Шардаринского водохранилища стала засуха, наложившаяся на маловодные годы, которые имеют цикличность. Последние несколько лет объект не заполняется даже наполовину. Из-за этого его уровень постепенно снижался и в этом году в период вегетации достиг низшей отметки. Притом что водоем служит источником питьевой воды для всего района с 78-тысячным населением.

В областном филиале РГП «Казводхоз» говорят, что регион недополучил почти половину объема поливной воды, полагающейся аграриям юга по межгосударственному соглашению. В текущем году наша страна должна получить из Сырдарьи, несущей свои воды в Шардаринское водохранилище, 12 млрд кубометров. Использовано же на середину сентября только 5,9 млрд. Для сравнения: в это же время в прошлом году земледельцы получили 7,4 млрд кубов. Основной объем воды пустили в Кызылкумский магистральный канал для полива сельскохозяйственных культур.

Нурмахан Сапаров говорит, что обвинять в сложившейся ситуации соседей не стоит. Там тоже нынче сложилась непростая ситуация с наполнением ирригационных объектов. Так что всему виной природные катаклизмы.

Сейчас в оперативном порядке рассматриваются несколько потенциально возможных вариантов наполнения водоема.

Например, для решения проблемы начаты работы по отводу реки Келес в Шардару. Как вариант, рассматривается возможность подачи воды в Шардаринское водохранилище по Сырдарье из Чарвакского водохранилища, что в Узбекистане, и таджикского водохранилища Бахри Точик, наполненность которых сейчас составляет соответственно 61,7 и 42,9%.

Сейчас власти ведут переговоры с соседним Узбекистаном об отпуске дополнительного объема воды. Однако особой надежды на то, что живительная влага придет быстро, нет, хотя приток в Сырдарью на этой неделе и появился.

– За сутки уровень воды в водохранилище поднялся на 3 сантиметра, и хотя для моря это – мизер, капля, все же мы радуемся, что пошло хоть какое-то движение, – признается Нурмахан Сапаров. – Надеемся, что к началу октября приток воды оживится. Чтобы снова возобновить централизованное водоснабжение города, необходимо поднять уровень водохранилища на полтора метра, то есть набрать 300 миллионов кубов воды.

В «Казводхозе» обещают: приток с каждым днем будет увеличиваться. Но совершенно очевидно, что ждать большой воды до окончания вегетационного периода бессмысленно.

– Водозаборные сооружения и магистральный водопровод на берегу водохранилища построили в 1983 году, – говорит заместитель акима Шардаринского района Бауржан Шомпиев. – Естественно, технология используется старая, да и оборудование уже давно свое отслужило. Оно не ремонтировалось почти 40 лет, и запчастей к нему днем с огнем не найти. И все же худо-бедно водозабор работал, пока совсем не обмелело водо­хранилище. И воду людям давали, отвечающую санитарным требованиям, хотя на повестке дня давно стоит реконструкция главного водозабора.

Бауржан Шомпиев рассказал, что 2 года назад был разработан рабочий проект «Реконструкция главного водозабора в г. Шардаре Шардаринского района Туркестанской области», предусматривающий установку современных очистных сооружений. Его проектную стоимость государственная экспертиза определила более чем в 3 млрд тенге.

По итогам конкурса государственных госзакупок, который проводил департамент госзакупок Туркестанской области, победителем признана компания, предложившая осуществить проект за 2 млрд 896 млн тенге. Треть от этой суммы выделили из районного бюджета, что позволило уже в декабре 2019 года приступить к работе.

Проект так и не удалось довести до ума. В текущем году его реализация и вовсе остановлена. Причиной стало прекращение финансирования. Минувшей весной по этому вопросу руководство области направляло бюджетную заявку в Министерство индустрии и инфраструктурного развития, рассчитывая завершить сооружение объекта за счет средств республиканской казны. С тех пор прошло без малого полгода, но заявка так и находится на рассмотрении…

Ситуация с «севшим на мель» водохранилищем заставила местные власти активизировать работу, начатую еще полтора десятилетия назад, по переходу на использование подземных источников воды. Они есть. Еще в 2006 году началась разработка источников Тастанбек и Тама.

Изыскательские работы показали, что запасов воды хватит на 100 лет. В сутки в Тастанбеке, а это достаточно мощный источник, можно получать 28 тыс. кубов воды, в Тама – 14 тыс. кубов в сутки. Учитывая, что в самые жаркие дни город потребляет максимум 8 тыс. кубов воды, то этого вполне достаточно. Да еще и запас есть с учетом перспективы роста города.

Оба подземных источника расположены в песках в непосредственной близости друг от друга, в 34 и 38 км от Шардары. Подача для города воды не просто поможет избавить его от необходимости ждать у моря погоды и переживать, наполнится ли водоем. Она позволит повысить санитарно-эпидемиологическую безопасность региона, поскольку пить воду из открытого источника, даже под строгим конт­ролем санитарных врачей, всегда рис­кованно.

Сырдарья несет свои воды в Шардару, протекая по ряду среднеазиатских государств, использующих при возделывании сельскохозяйственных культур химические удобрения, которые растворяются в воде и попадают в водоем. И это обстоятельство подстегивает местные власти кардинально решать вопрос бесперебойного обеспечения города качественной питьевой водой.

– У меня в сейфе лежат результаты лабораторных исследований запасов воды в подземных источниках Тастанбек и Тама, проводившихся в Шымкенте и Алматы, – рассказывает Нурмахан Сапаров. – Пробы показали, что вода хорошая на вкус, по минералогическому и химическому составу соответствует всем необходимым показателям, пригодна для питья. В этом году аким района Кайрат Жолдыбай выделил из районного бюджета 30 миллионов тенге на разработку проекта строительства водозабора, насосной станции и водопровода от подземных источников до Шардары. Областное управление госзакупок уже объявило тендер на разработку ПСД. На днях будет известен победитель.

Местные власти планируют до конца года завершить проектные работы, провести государственную экспертизу проекта, чтобы подать бюджетную заявку на строительство водного объекта уже в следующем году. Деньги намерены просить в областном и республиканском бюджетах. По предварительным расчетам, понадобится как минимум два года, чтобы реализовать проект.

При условии, что все вопросы будут решаться оперативно, к концу 2023 года город получит надежный источник водоснабжения. До тех же пор остается уповать на природу и ждать у моря погоды.