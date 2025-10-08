Нобелевскую премию вручили в области химии

Премия присуждена Китагаве, Робсону и Ягхи, передает корреспондент Kazpravda.kz со ссылкой на РИА Новости

Фото: © The Nobel Prize

Нобелевская премия 2025 года по химии присуждена ученым Сусуму Китагаве, Ричарду Робсону и Омару Ягхи за работы по металлоорганическим соединениям.

Об этом в среду объявил Нобелевский комитет в Стокгольме.

Премия присуждена ученым "за разработку металлоорганических каркасов". Металлоорганические каркасы — это пористые вещества, в которых органические фрагменты соединены с ионами металлов. Такие соединения представляют интерес для хранения газов, в том числе водорода и углекислого газа.

Ранее Нобелевскую премию вручили в области физики и медицины

 

