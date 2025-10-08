Нобелевскую премию по физике в этом году присудили трём учёным за исследования в области поведения атомов и субатомных частиц, а также их взаимодействия. Это направление называют квантовой механикой, передает Kazpravda.kz со ссылкой на «24KZ»

Лауреатами стали британец Джон Кларк, француз Мишель Деворе и американец Джон Мартинис. Исследователи открыли макроскопическое квантово-механическое туннелирование и квантование энергии в электрической цепи.

В заявлении Нобелевского комитета говорится: «Транзисторы в микрочипах компьютеров являются одним из примеров квантовых технологий, которые нас окружают». Там также отмечается, что исследования открывают возможность для развития нового поколения компьютеров.

Днем ранее Нобелевскую премию вручили в области медицины.

Нобелевскую премию вручают ежегодно с 1901 года за выдающиеся заслуги в области физики, химии, медицины, литературы и за сохранение мира. За всю историю награду по физике получили 226 учёных, в том числе 5 женщин.