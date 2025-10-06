Нобелевскую премию вручили в области медицины

Айман Аманжолова
Ее присудили ученым Брунков, Рамсделлу и Сакагучи, передает корреспондент Kazpravda.kz со ссылкой на DW

Изображение сгенерировано нейросетью Midjourney

Нобелевской премии в области физиологии и медицины за 2025 год были удостоены Мэри Э. Брунков, Фредерик Рамсделл и Шимон Сакагучи "за их открытия, касающиеся периферической иммунной толерантности".

Имена лауреатов были оглашены в Стокгольме в понедельник, 6 октября.

"Открытия ученых сыграли решающую роль в понимании того, как работает иммунная система и почему не у всех развиваются серьезные аутоиммунные заболевания", - отметил председатель Нобелевского комитета Олле Кемпе.

Периферическая иммунная толерантность является способностью иммунной системы защищаться от аутоиммунных заболеваний, а также не реагировать на не представляющие опасности антигены и аллергены. Иммунная система подавляет активность аутореактивных иммунных клеток - ошибочно "атакующих" здоровые клетки и ткани организма вместо патогенов - в своих периферических органах.

Мэри Э. Брунков работает в Институте системной биологии в Сиэтле, штат Вашингтон. Фредерик Рамсделл руководит отделом исследований в Паркеровском Институте иммунотерапии рака в Сан-Франциско, штат Калифорния, и на момент получения награды работал с компанией Sonoma Biotherapeutics в этом же городе. Шимон Сакагучи занимает пост профессора в Университете Осаки, в Японии.

В настоящее время размер премии составляет 11 млн шведских крон (порядка миллиона евро). Нобелевскую премию по медицине присуждали в общей сложности уже 115 раз, до 2024 года включительно ее лауреатами становились 229 человек.

В 2024 году Нобелевской премии в области физиологии и медицины были удостоены американские ученые Виктор Амброс и Гэри Равкан за "открытие микроРНК и исследование их роли в посттранскрипционной регуляции экспрессии генов".

Годом ранее "Нобель" в той же области был вручен Дрю Вайсман и Каталин Карико из Университета Пенсильвании (США), чья работа легла в основу разработки мРНК-вакцин против коронавируса. В 2022 году Нобелевскую премию по медицине получил шведский биолог Сванте Паабо. Он стал лауреатом за открытия в области генома вымерших гоминидов и эволюции человека.

Оглашение имен лауреатов премии в области физиологии и медицины открыло так называемую Нобелевскую неделю. На следующий день, 7 октября, станут известны имена нобелевских лауреатов по физике, 8 октября - по химии, 9 октября - по литературе. 10 октября в Осло назовут лауреата Нобелевской премии мира, а 13 октября - лауреата премии по экономике памяти Альфреда Нобеля, учрежденной Банком Швеции в 1968 году.

 

