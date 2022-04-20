Номера подложные, груз – без документов

Свыше пяти тонн незаконно перевозимой рыбы частиковых пород изъяли полицейские за несколько дней апреля. Причем один из фактов зафиксирован благодаря случайности, вернее, ДТП.

В регионе проводится оперативно-профилактическое мероприятие «Бекіре-2022», направленное на выявление, предупреждение и пресечение незаконной добычи и оборота, недопущение фактов незаконного вывоза, провоза, при­обретения, сбыта и реализации рыбы и рыбной продукции.

Одно из нарушений выявлено на 127-м км трассы Уральск – Атырау. В остановленной для досмотра автомашине марки ВАЗ-21074 полицейские обнаружили три мешка рыбы, перевозимой без соответствующих документов.

Ранним утром 12 апреля на трассе Уральск – Саратов сотрудниками ДП ЗКО и Зачаганского ОП была остановлена автомашина «газель» с подложными российскими номерами. В кузове – 66 мешков рыбы час­тиковых пород общим весом более 3 тонн. Тут все логично: раз подложные номера, зачем документы на рыбу?!

Еще одно подобное нарушение закона вскрылось из-за ДТП. В поселке Деркул водитель «газели», не справившись с управлением, допустил опрокидывание транспортного средства. При досмотре было обнаружено свыше двух с половиной тонн рыбы частиковых пород (лещ, карась, линь), которая была упакована в 56 полиэтиленовых мешков. Документов на груз также не было.

Изъятое сдано на хранение в ТОО «Каспий Урал». По фактам ведутся досудебные расследования по статье 196 части 1 УК РК (приобретение или сбыт имущества, заведомо добытого преступным путем).