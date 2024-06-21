Нормы проекта нового Налогового кодекса разъяснили предпринимателям

Налоги
64
Наталия Буланова
выпускающий редактор

На площадке Национальной палаты предпринимателей «Атамекен» состоялась презентация проекта Налогового кодекса

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

С обновленным Налоговым кодексом предпринимателей знакомили вице-министр национальной экономики Азамат Амрин и вице-министр финансов Ержан Биржанов, сообщает Kazpravda.kz со сылкой на пресс-службу Нацпалаты

Для ознакомления бизнеса с предлагаемыми подходами по новому Налоговому кодексу были приглашены предприниматели, представители различных ассоциаций, которые подключились в режиме онлайн со всех регионов Казахстана.

Национальная палата предпринимателей «Атамекен» в конце 2022 года сформировала рабочую группу из представителей отраслевых ассоциаций (союзов), предпринимателей, налоговых консультантов. Для более широкого охвата предпринимателей при НПП дополнительно были созданы подгруппы по основным секторам экономики.

В прошлом году бизнес-сообщество представило правительству концепцию по поправкам в Налоговый кодекс. Особое внимание было уделено ряду ключевых изменений, направленных на упрощение процедур налогообложения, снижение административной нагрузки и созданию комфортных условий для развития МСБ.

В своем выступлении заместитель председателя правления НПП «Атамекен» Тимур Жаркенов подчеркнул, что структура нового документа опирается на инициативы национальной палаты, которая акцентировала внимание на упрощении системы налогооблажения. В качестве основополагающего принципа было предложено деление на три основных режима: для самозанятых, малого и среднего бизнеса, а также для сельхозработников. 

Вместе с тем Жаркенов отметил, что имеется ряд вопросов, волнующих бизнес-сообщество, которые требуют дополнительного обсуждения.

В числе положительных кейсов он назвал отмену инициативы, касающейся повышения порога по ставке НДС, которую планировали поднять до 16-20%. Данный показатель удалось сохранить в диапазоне 12%.

Усилия НПП также были направлены на изменение нормы корпоративного подоходного налога (КПН). В результате совместной работы с курирующими ведомствами будет введена определенная дифференциация, которая станет существенным подспорьем для объектов обрабатывающей промышленности. 

«Поддержка будет заключаться в том, что появится возможность оплачивать 2% от выручки в рамках единого совокупного налога. При этом не будет ограничений по количеству сотрудников. Сейчас этот порог сохраняется на 500 млн тенге в год, но мы предлагаем повысить до 2 млрд тенге. К тому же, будет понижаться и ставка КПН. 10% в рамках общеустановленного режима для юрлиц и 5 % - для индивидуальных предпринимателей», - добавил Тимур Жаркенов.

В своей презентации Азамат Амрин разъяснил позицию МНЭ по таким вопросам, как сокращение количества налогов, ревизия налоговых льгот, стимулирование инвестиционного потенциала, дифференциацию ставок КПН, что коррелирует с поручениями главы государства.

Помимо этого, в ходе разработки Налогового кодекса были рассмотрены вопросы налогообложения системообразующих отраслей экономики: нефтегазового сектора, горно-металлургической отрасли, а также стимулирование потенциала развития отечественных обрабатывающих предприятий. В ходе презентации внимание было уделено и налогообложению малого бизнеса.

Ержан Биржанов в своем докладе отметил необходимость обновления налогового администрирования и максимальную цифровизацию контроля со стороны налоговых органов. Минфином предлагается пересмотр текущей системы направления извещений и уведомлений налогоплательщиков, послабление требований по предоставлению отсрочки (рассрочки) по уплате налогов для отдельных налогоплательщиков, пересмотр процедур камерального контроля. Также в рамках реализации поручения президента планируется сокращение объема налоговой отчетности.

Учредитель Казахстанской ассоциации непрерывного образования Байдубекова Майра поделилась мнением о новшествах.  

«Деятельность нашей ассоциации всегда относилась к социальной сфере и мы всегда были свободны от уплаты корпоративного подоходного налога и налога на добавленную стоимость. Сейчас хотят обязать нас платить 10% налога. У нас не такой крупный бизнес. Эти изменения поставят наши частные школы и детские сады под риск закрытия. Мы хотели бы, чтобы нам оставили те же условия, те же льготы», - говорит Байдубекова.

У участников совещания возникло множество вопросов, на которые представители государственных органов ответили после презентации. В ответе на один из них Тимур Жаркенов указал на то, что данная редакция еще будет меняться в Парламенте. НПП «Атамекен» и там будет защищать невошедшие в текущий вариант предложения бизнеса, добавили в НПП.

#налоги #обсуждение #кодекс #Атамекен #НПП #презентация

Популярное

Все
Жил-был Тимофей Петрович
Столичный приют «Я живой» не только спасает животных, но и помогает людям стать добрее
Маэстро-ювелир Карл Фаберже часто использовал для своих изделий драгоценные и полудрагоценные камни Рудного Алтая
Доверенность в один клик
Гайни Хайруллина – первая казахстанская женщина-режиссер
Обучающий ресурс Oqimyn-til создала группа молодых ученых ВКУ им. С. Аманжолова
Норвежцы ждут родственников солдата из Казахстана
Первая в стране онлайн-школа для кураторов в области искусства открылась в Атырау
За полгода выучить бытовой язык может каждый, считает журналист из Петропавловска Закиржан Мамлютов
В Астане в 2028 году пройдет Конгресс WPC Energy, ранее известный как Всемирный нефтяной конгресс
Новый закон признал широкие рамки информпространства
Чтобы было действительно «Сделано в Казахстане»
Принять отдельный закон о местном самоуправлении предлагают в Казахстане
В МВД отреагировали на слова супруги пострадавшего в Киеве журналиста
В «Болашаке» прокомментировали ситуацию с делом Гавриленко после суда
Путь офицера
Спасатели извлекли из реки в Костанайской области тело второй девушки
Никто не забыт, ничто не забыто
Кавалер ордена Красной Звезды Петр Иванов мечтал дожить до векового юбилея
Amazon выплатит $5,9 млн штрафа за нарушения трудового законодательства в США
Значительного повышения тарифов опасаются жители Северного Казахстана
Фанаты Димаша изучают казахский язык
Новый этап развития системы здравоохранения страны
За плечами талантливого хирурга Орала Оспанова десятки тысяч успешных операций
Больница начинается с приемного покоя
Казахстан примет участие в саммите животноводства во Франции в качестве почетного гостя
Глава государства обозначил серьезные вопросы в сфере туризма
Все начинается с сервиса. Качественный продукт должен иметь приемлемую стоимость, а пока все наоборот
Почти 300 человек приняли участие в восстановлении Парка культуры и отдыха после паводка
Чем лучше учишься, тем лучше рабочее место
Более 100 руководителей разного уровня попались на коррупции в этом году
МОК допустил первых 14 россиян к участию в Олимпиаде
В мечтах у новоиспеченных чемпионов мира среди юношей Аянат Жумагали и Нурдоса Сабыра – покорить олимпийский пьедестал
Тысячи деревьев высадили в Мангистауской области
Казахстан сохранит телефонный код +7
Лидер Казахстана скорбит в связи с кончиной Мурата Ауэзова
В сельскохозяйственных общинах неолита царил коммунизм
Поправку Джексона-Вэника обсудили в правительстве с торговым представителем США
В Улытау обсудили планы по строительству АЭС
Президент поздравил молодого шахматиста с победой в Индии
Иностранные компании открывают заводы в Северном Казахстане
В Косшы вместо «маятниковой» занятости появились постоянные рабочие места
Консолидация и развитие
Снегопад парализовал движение транспорта в двух регионах
Триумф и трагедия казахских баев
В Алматинской области продолжается снос незаконно построенных сооружений
Костанайские археологи бьют тревогу
Максим Фадеев выпустит песню в память о Салтанат Нукеновой
3,4 тыс. нарушителей границы задержаны за месяц в Казахстане
Эдуард Ким выиграл этап Кубка мира по артистичному плаванию
Выпускник школы из Костанайской области – призер десятков математических олимпиад
Бизнесмены останутся без лимитов на вылов рыбы?
«Умные» теплицы смогут получать инвестсубсидии в Казахстане
30 килограммов конфет раздали в Астане ко Дню защиты детей
Сезон атлантических ураганов в 2024 г. может стать самым активным в истории наблюдений
Казахстанские десантники удостоены нагрудного знака «Доблесть и мастерство» в Белоруссии
Акцию с воодушевлением поддержали жители Жамбылской области
Доходы стоматологов в Казахстане побили рекорд
Сегодня Герою Советского Союза Сагадату Нурмагамбетову исполняется 100 лет со дня рождения
У Казахстана уникальный культурный код

Читайте также

Более 60 перевозчиков в РК необоснованно оплатили налоги
Как изменится налог на транспорт в Казахстане
Какие налоговые обязательства будут отсрочены в связи с пав…
Мошенники рассылают фейковые «налоговые» уведомления

Архив

  • [[year]]
  • [[month.label]]
  • [[day]]