Нормы проекта нового Налогового кодекса разъяснили предпринимателям

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С обновленным Налоговым кодексом предпринимателей знакомили вице-министр национальной экономики Азамат Амрин и вице-министр финансов Ержан Биржанов, сообщает Kazpravda.kz со сылкой на пресс-службу Нацпалаты

Для ознакомления бизнеса с предлагаемыми подходами по новому Налоговому кодексу были приглашены предприниматели, представители различных ассоциаций, которые подключились в режиме онлайн со всех регионов Казахстана.

Национальная палата предпринимателей «Атамекен» в конце 2022 года сформировала рабочую группу из представителей отраслевых ассоциаций (союзов), предпринимателей, налоговых консультантов. Для более широкого охвата предпринимателей при НПП дополнительно были созданы подгруппы по основным секторам экономики.

В прошлом году бизнес-сообщество представило правительству концепцию по поправкам в Налоговый кодекс. Особое внимание было уделено ряду ключевых изменений, направленных на упрощение процедур налогообложения, снижение административной нагрузки и созданию комфортных условий для развития МСБ.

В своем выступлении заместитель председателя правления НПП «Атамекен» Тимур Жаркенов подчеркнул, что структура нового документа опирается на инициативы национальной палаты, которая акцентировала внимание на упрощении системы налогооблажения. В качестве основополагающего принципа было предложено деление на три основных режима: для самозанятых, малого и среднего бизнеса, а также для сельхозработников.

Вместе с тем Жаркенов отметил, что имеется ряд вопросов, волнующих бизнес-сообщество, которые требуют дополнительного обсуждения.

В числе положительных кейсов он назвал отмену инициативы, касающейся повышения порога по ставке НДС, которую планировали поднять до 16-20%. Данный показатель удалось сохранить в диапазоне 12%.

Усилия НПП также были направлены на изменение нормы корпоративного подоходного налога (КПН). В результате совместной работы с курирующими ведомствами будет введена определенная дифференциация, которая станет существенным подспорьем для объектов обрабатывающей промышленности.

«Поддержка будет заключаться в том, что появится возможность оплачивать 2% от выручки в рамках единого совокупного налога. При этом не будет ограничений по количеству сотрудников. Сейчас этот порог сохраняется на 500 млн тенге в год, но мы предлагаем повысить до 2 млрд тенге. К тому же, будет понижаться и ставка КПН. 10% в рамках общеустановленного режима для юрлиц и 5 % - для индивидуальных предпринимателей», - добавил Тимур Жаркенов.

В своей презентации Азамат Амрин разъяснил позицию МНЭ по таким вопросам, как сокращение количества налогов, ревизия налоговых льгот, стимулирование инвестиционного потенциала, дифференциацию ставок КПН, что коррелирует с поручениями главы государства.

Помимо этого, в ходе разработки Налогового кодекса были рассмотрены вопросы налогообложения системообразующих отраслей экономики: нефтегазового сектора, горно-металлургической отрасли, а также стимулирование потенциала развития отечественных обрабатывающих предприятий. В ходе презентации внимание было уделено и налогообложению малого бизнеса.

Ержан Биржанов в своем докладе отметил необходимость обновления налогового администрирования и максимальную цифровизацию контроля со стороны налоговых органов. Минфином предлагается пересмотр текущей системы направления извещений и уведомлений налогоплательщиков, послабление требований по предоставлению отсрочки (рассрочки) по уплате налогов для отдельных налогоплательщиков, пересмотр процедур камерального контроля. Также в рамках реализации поручения президента планируется сокращение объема налоговой отчетности.

Учредитель Казахстанской ассоциации непрерывного образования Байдубекова Майра поделилась мнением о новшествах.

«Деятельность нашей ассоциации всегда относилась к социальной сфере и мы всегда были свободны от уплаты корпоративного подоходного налога и налога на добавленную стоимость. Сейчас хотят обязать нас платить 10% налога. У нас не такой крупный бизнес. Эти изменения поставят наши частные школы и детские сады под риск закрытия. Мы хотели бы, чтобы нам оставили те же условия, те же льготы», - говорит Байдубекова.

У участников совещания возникло множество вопросов, на которые представители государственных органов ответили после презентации. В ответе на один из них Тимур Жаркенов указал на то, что данная редакция еще будет меняться в Парламенте. НПП «Атамекен» и там будет защищать невошедшие в текущий вариант предложения бизнеса, добавили в НПП.