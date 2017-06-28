​Ноу-хау для сельского хозяйства

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Асет Калымов, Алматинская область

Нынешней осенью в Талгарском районе на базе одного из крупных агрохолдингов появится племенной репродуктор, аналогов которому нет не только в нашей стране, но и во всем СНГ. Здесь построят биотехнологическую лабораторию по производству эмбрионов коров и свиней, а также селекционно-генетический центр. Об этом в ходе выездного заседания Комитета АПК Национальной палаты предпринимателей «Атамекен» рассказали инициаторы инновационного проекта.

По словам директора агрохолдинга Алтая Кенжебаева, сегодня генетический индекс производительности отечественного животноводства в 2–3 раза ниже, чем в странах Западной Европы и США. Аграрии поняли, что закупать за рубежом племенной скот невыгодно: к нашим природно-климатическим условиям адаптируются лишь 30% завезенных животных. В строящемся объекте будут производить собственный семенной материал высокого качества, из которого можно получить телят элитных пород: голштинской, ангус и герефорд.

Этот же метод нужно использовать и для размножения лошадей и верблюдов. В адрес селекционеров уже поступают предложения о сотрудничестве от коллег из России и Китая. В перспективе казахстанский репродуктор сможет обеспечить продукцией огромные рынки соседних стран.

Перед началом заседания его участники совершили экскурсию по производственным объектам агрохолдинга. Им показали, как работает уникальная система подпочвенного капельного орошения, дающая значительную экономию воды и повышающая урожайность в несколько раз. Гости также осмотрели выставку сельхозтехники, ознакомились с разработками отечественных ученых, посетили роботизированный молочный комплекс, лаборатории и учебный научно-производственный центр, где при содействии Национальной палаты предпринимателей повышают квалификацию фермеры и ветеринары.

Председатель президиума НПП «Атамекен» Тимур Кулибаев отметил важность внедрения новых технологий в сельском хозяйстве, поскольку агропромышленный комплекс напрямую формирует продовольственную и экономическую безопасность страны, обеспечивает занятость и социальную стабильность на селе. Наша республика имеет огромные посевные площади в разных климатических зонах, где можно выращивать экологически чистую сельхозпродукцию, в которой заинтересованы соседние государства. Масштабность рынков сбыта открывает огромный потенциал для фермерских и крестьянских хозяйств.

Эксперты высоко оценили деятельность агрохолдинга, в котором разрабатываются проекты по переработке сельхозпродукции, созданию кормовой базы для животноводства, внедрению инновационных технологий земледелия. Здесь содержат несколько тысяч голов КРС, лошадей, овец и верблюдов. Предприятие сотрудничает с учеными не один год: на научную основу поставлено не только разведение племенного скота, но и выращивание зерновых культур – сои, кукурузы, пшеницы, ячменя, овса.

В ходе встречи представители фермерских хозяйств обратились к руководству «Атамекена» с просьбой помочь в получении госсубсидий. Аграрии также посетовали, что многие решения, касающиеся сельского хозяйства, принимаются без их участия, и, как правило, это приводит к негативным последствиям.

Подводя итоги заседания, Тимур Кулибаев подчеркнул, что Нацпалата проводит большую работу по поддержке предпринимателей, занятых в аграрном секторе, и рассмотрит все предложения фермеров.

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