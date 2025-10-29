Новая история в таэквондо

Спорт
107
Абзал Камбар

Казахстанская таэквондистка Айдана Кумартаева в весовой категории до 46 кг завоевала бронзовую медаль на чемпионате мира, проходящем в Уси (КНР).

Айдана провела впечатляющую серию поединков, одержав уверенные победы над серебряным призером чемпионата Европы – полькой Николой Кражевской и португальской спортсменкой Киаррой Барросо. В 1⁄16 финала Кумартаева обыграла представительницу Индии Ваишнабе, а в четвертьфинале продемонстрировала превосходство над Джесси Бассетт, выступающей под флагом World Taekwondo. В полуфинале казахстанка встретилась с Эмине Гегебакан (Турция) и, уступив в напряженной борьбе, завоевала бронзовую медаль.

Впервые в истории казахстанского женского таэквондо сразу две спортсменки поднялись на пьедестал чемпионата мира. Накануне Нодира Ахмедова (до 49 кг) принесла Казахстану первую за 18 лет медаль среди женщин на турнире такого уровня, где участ­вует 991 спортсмен из 179 стран. Отметим, что в последний раз Казахстан брал медаль с первенства планеты в женских соревнованиях в 2007 году. Тогда третьей стала Наз­гуль Тажигулова (до 51 кг).

#Спорт #таэквондо #Айдана Кумартаева

