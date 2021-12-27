Новая книга о Пушкине и Абае, составителем которой стала авторитетный казахстанский литературовед, вышла в Москве Культура 5832 Наталья Курпякова

В Казахстане и России стоящие рядом имена Пушкина и Абая воспринимаются как данность, как один из символов вечной дружбы наших народов. Два великих поэта словно ведут свой диалог, вовлекая в него все новых читателей.



Рожденные для вдохновения

«Посредником» в таком «общении» всегда выступают книги и те, кто их издает. В Москве в издательстве «Художественная литература» вышла книга «Пушкин и Абай. Созвучье строф, и чувств, и мыслей». Составитель и автор предисловия – авторитетный казахстанский литературовед, отличник культуры РК, обладатель Пушкинской медали «Ревнители просвещения» Академии российской словесности Сауле Мансурова.



Это дополненное переиздание сборника, вышедшего в том же издательстве в 2017 году и получившего широкую известность в Казахстане, России и других странах. Отметим, что хорошо известны читателям и другие проекты Сауле Мансуровой – «Абай Кунанбаев. Избранное» (2003, 2006), «Абай – Пушкин» и «Пушкин – Абай» (2006), книги-миниатюры избранных произведений Абая (2002, 2007), «Магжан. Избранное» (2006), «Жамбыл. Избранное» (2007), «Абай. Избранное» (Москва, «Русский раритет», 2020).



В прошлом году мы отмечали 175-летие великого казахского поэта, философа, просветителя. Торжества по случаю юбилея, несмотря на карантинные ограничения, состоялись в разных странах. Глава государства Касым-Жомарт Токаев отмечал: «Мудрец Абай – олицетворение казахского народа. Возвышая Абая, мы формируем национальный дух подрастающего поколения. Через Абая мы представляем нашу страну всему миру».



Имен, с которыми в первую очередь ассоциируется национальная литература, в мировой культуре единицы, и они известны каждому: Данте, Руставели, Сервантес, Навои, Шекспир, Пушкин, Абай… Как справедливо отмечает составитель сборника, сегодня об Абае и Пушкине сложно сказать что-то новое, но потребность обращаться к их наследию остается. Поэтому поэты и писатели, критики и журналисты продолжают говорить и писать о двух гениях, двух ярчайших представителях евразийской культуры.



Пушкин и Абай – поистине народные поэты, носители гуманистичес­кого мировоззрения, их творчество – ответ на исторические, нравственные, духовные, эстетические запросы общества. Они открыли своим читателям внутренний мир человека, стремились понять его мысли, чаяния, страхи, слабости, полет духа. Они учили любить и уважать человека вне его социального статуса, тревожились и заботились о нем, показывали образцы чести и достоинства.



Поэтов сближает критическое отношение к миру, интерес к фольклору, стремление открывать мир и познавать другие культуры. Их талант многогранен. Поэтому их произведения пережили века и не утратили свежести и актуальности.



Вспоминаются строки из романа-эпопеи «Путь Абая» Мухтара Ауэзова: «Весь вечер Абай сидел над Пушкиным. Этот день был первым днем, по-настоящему сроднившим Абая с Пушкиным: он читал теперь пушкинские стихи не глазами читателя, а сердцем поэта». Умом и сердцем постиг Абай поэзию Пушкина и сделал все, чтобы донести до своего народа красоту и мудрость стихов русского поэта – не просто перевел стихотворения, а написал к ним мелодии, которые распространились по всей Степи как народные.



Сегодня, в век глобализации и информационной перенасыщенности, старшему поколению придется постараться, чтобы молодежь восприняла и привычку чтения книг и сумела выбрать из предлагаемого разнообразия произведения действительно важные, нужные, формирующие мировоззрение, уважение к литературному наследию, традицию диалога культур. Сборник «Пушкин и Абай. Созвучье строф, и чувств, и мыслей» как раз и выполняет эти задачи.



«Передовые люди наших стран в XIX и ХХ веках соединили в своем сознании наследие Абая и Пушкина. И мы, граждане братских государств – Казахстана и России, будем еще ближе, если творения двух гениев не будут замкнуты под обложками книг, если еще с большим желанием потянемся мы изучать их замечательную поэзию и бессмертное творческое наследие», – пишет в масштабном предисловии-исследовании «Рож­денные для вдохновения» Сауле Мансурова.



Автор приводит факты из био­графии Пушкина и Абая, выделяет черты их характера, анализирует отдельные произведения, подчеркивая сходство жизненных позиций, нравственных ориентиров и выделяя художественные особенности творчества. Обращается она и к недавним событиям, уже ставшим историей, в том числе и к истории развития добрососедских отношений Казахстана и России. Так, по решению Секретариата ЮНЕСКО 1995 и 1999 годы прошли под знаком этих великих поэтов. А 2006-й был объявлен в России Годом Абая, а в Казахстане – Годом Пушкина…



Перед Сауле Мансуровой стояла и другая сложная задача: выбрать для все-таки небольшого сборника (335 страниц) произведения Абая и Пушкина, наиболее полно и ярко характеризующие их творчество. Составитель, продемонстрировав чуткое сердце читателя и глубокие знания филолога, с ней справилась. Сама структура антологии диалогична, удачно подчеркивает «созвучье строф, и чувств, и мыслей», заявленное в названии.



Диалог поэтов

Открывают антологию «Слова назидания» Абая, представленные в переводе Виктора Шкловского (Слово тридцать седьмое дано в переводе Леонида Соболева, Слово тридцать восьмое – Сатимжана Санбаева). Это один из лучших и интереснейших образцов мировой философской эссеистики. «Слова назидания» знакомят с историей, бытом, традициями, легендами Степи и одновременно обладают философской универсальностью, высокой концентрацией мысли.



В предисловии к представляемой антологии главный редактор издательства «Художественная литература», академик, вице-президент Академии российской словесности Георгий Пряхин, отмечая глубину, одухотворенность, лаконичность философского сочинения Абая, пишет: «Признаюсь, в его знаменитые слова-назидания я впервые в жизни вчитался только несколько лет назад, когда мы готовили эту книгу к ее первому изданию. Можно сказать, прочитал всерьез благодаря Сауле Мансуровой. Поздно – но это лучше, чем никогда. Меня поразила скрижалевидность этих в самом деле будто бы высеченных, а не выписанных слов».



Во втором разделе сборника представлены 40 стихотворений Абая, показывающих тематическое разнообразие его лирики. На русский язык Абая переводили многие литераторы России и Казахстана. Здесь читатели знакомятся с переводом Ауэзхана Кодара – поэта, драматурга, переводчика, критика.

В следующем разделе – фрагменты из романа «Евгений Онегин» на русском и казахском языках.



Разделы «Весь мир узнает имя звучное твое» и «Поэты о Пушкине и Абае» вызывают, пожалуй, наибольший читательский и исследовательский интерес. 20 стихотворений Пушкина и 20 стихотворений Абая чередуются друг с другом, создавая мозаику прекрасных творений о любви, женской красоте, природе, раздумий о жизни, назначении поэта и поэзии, смысле бытия человека.



Не менее увлекательно узнавать, какими представляли Пушкина и Абая их младшие собратья по перу. В разделе собраны посвящения великим поэтам от Алексея Плещеева и Магжана Жумабаева, Ивана Бунина и Абираша Жамишева, Александра Блока и Кайрата Жумагалиева, Сергея Есенина и Туманбая Молдагалиева, Олжаса Сулейменова и Касыма Аманжолова, Александра Твардовского и Халижана Бекхожина.



Георгий Пряхин отмечает: «Сауле Мансурова приводит в этой книге и избранную россыпь пушкинских и абаевских стихов, причудливо перемежая их друг с другом, и даже русскую речь с казахской. И это верно – ведь значительная часть ее читателей действительно двуязычна. И сегодня, и, надеюсь, завтра тоже».



Завершает антологию раздел «Памятник нерукотворный», где опубликованы замечательные статьи известных казахстанских литературоведов, исследователей и популяризаторов творчества Пушкина и Абая: «Чудное мгновенье» Геннадия Доронина, «Абай о пророчестве» Гарифоллы Есима, «О, Татиш!..» Сауытбека Абдрахманова.



Древо жизни

На обложке книги – памятник поэтам в Петропавловске, символизирующий дружбу наших народов. Он установлен в 2006 году, над проектом работал выдающийся российский художник-монументалист Зураб Церетели. На гранитном постаменте запечатлена символическая встреча Пушкина и Абая. Их разделяло время и пространство, а объединило расположенное между ними Древо жизни как символ общ­ности духовных, нравственных и творческих истоков.



Заслуживает внимания и иллюстративный ряд сборника, который также подчеркивает задуманную составителем диалогичность: размещены портреты Пушкина и Абая в разные периоды жизни (их авторы В. Тропинин, Е. Гейтман, А. Кастеев), памятники поэтам в Алматы, Москве, Нур-Султане, Семее. Интересны фотографии книг Пушкина, изданных в переводах на казахский язык в Казани в 1903 году (арабская графика, перевод М. Бекимова), в Алма-Ате в 1935, 1936, 1940 годах – на латинской графике, их редакторами стали М. Ауэзов, И. Жансугуров, К. Абдыкадыров, а переводчиками – Т. Жароков, О. Турманжанов, А. Сулейменов.



Абай Кунанбаев первым сделал шаг к духовному сближению казахского и русского народов. В этом тоже была его просветительская миссия. Большой просветительский потенциал имеет и антология «Пушкин и Абай. Созвучье строф, и чувств, и мыслей». Собранные в ней художественные произведения, литературоведческие статьи, фотоматериалы могут стать отличным подспорьем и для тех, кто начинает читать произведения Пушкина и Абая, и для тех, кто хорошо знаком с их творчеством.



Издание таких книг означает, что наследие Пушкина и Абая – по-прежнему нужно и интересно читателям двух стран. И сегодня, и в будущем – как продолжение традиционного диалога наших культур и народов.

