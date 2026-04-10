Касым-Жомарт Токаев, выступая на встрече с казахстанскими учеными, поблагодарил их за активную гражданскую позицию, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на Акорду

Фото: Акорда

По словам Главы государства, в преамбуле Основного закона впервые сформулирован четкий ориентир на ценности культуры, образования, науки и инноваций.

«Как вам известно, в Казахстане 15 марта состоялся исторический по своему значению референдум, на котором подавляющим большинством граждан принята новая Конституция, призванная укрепить фундаментальные основы нашего государства, вывести страну на траекторию устойчивого развития во всех сферах, включая науку. В преамбуле Основного закона впервые сформулирован четкий ориентир на ценности культуры, образования, науки и инноваций. Это значит, что всесторонняя поддержка указанных сфер приобретает стратегическое значение и, что критически важно, теперь развитие данных отраслей стало конституционной обязанностью государства», – сказал он.

Пользуясь возможностью, Касым-Жомарт Токаев выразил признательность всему научно-академическому сообществу за деятельный вклад в разработку и принятие Конституции.