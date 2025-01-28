Новая политическая традиция на пути к дальнейшему развитию страны
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Наталья Калашникова, зав. кафедрой АНК ЕНУ им. Л. Н. Гумилева, председатель РОО «Ассоциация кафедр АНК «Шаңырақ»
В интервью газете «Ana tili» Касым-Жомарт Токаев подвел итоги сложного для Казахстана 2024 года и обозначил стратегические перспективы дальнейшего социально-экономического развития страны, укрепления суверенитета с активным участием ее граждан. Вот уже почти месяц интервью Президента остается в фокусе внимания депутатов, чиновников, экспертов и простых граждан. Такая форма общения с народом подтверждает зарождение в Казахстане «работающей» политической традиции как механизма консолидированной демократии, повышения в нашем полиэтническом обществе политической культуры.