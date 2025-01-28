Новая политическая традиция на пути к дальнейшему развитию страны

В научной литературе политическая традиция – это «форма фиксации исторически формирующегося и передающегося­ от поколения к поколению значимого содержания социально-политического опыта». В нашем же случае, и на это указывают открытые ответы Касым-Жомарта Токаева, политико-культурная преемственность и опыт – современный инструмент политической традиции в новых общественно-политических условиях с проекцией в будущее.

Вне сомнения, стратегические ориентиры социально-экономического развития страны, миролюбивый имидж государства через его инициативы на международном уровне, новые технологии, выверенная модель экономики и социального государства, значимость сильного граж­данского общества, укрепление доверия общества к власти направлены прежде всего на решение ключевых вопросов благосостояния граждан. Возникающие социально-экономические и общественно-политические трудности должны быть решены сообща через профессионализм государственных чиновников разного уровня, поддержку бизнеса и серьезных инвестиций в экономику, консолидацию общества, направленную на его стабильность и мирное сосуществование народа на благодатной казахской земле.

Ранее предложенный Президентом принцип «слышащего государства», а значит Справедливого Казахстана, обретает новый смысл, строящийся на разнообразии механизмов обратной связи для граждан, прозрачности в принятии решений на разных уровнях государственного и политического управления, системной адаптации государственной политики на основе отзывов и предложений общества. Так, приведенные в интервью примеры по возврату незаконно приобретенных финансовых и прочих активов в собственность государства с 2022 года – яркое свидетельство тому, что такая работа активно ведется и будет государством продолжена.

Президент открыто обозначил проб­лемы, призвал каждого из нас продолжить реализацию реформ. Все научно-техничес­кие и образовательные проекты с учетом научной и зарубежной коллаборации и опыта направляются на интеллектуальный потенциал нации, профессионализацию и компетентность ее граждан. Здесь никакой бюрократичес­кой волокиты быть не должно.

Принятый в 2024 году Закон «О науке и технологической политике» нацелен на формирование программ нового поколения, с интеграцией результатов научно-исследовательской деятельности в образовательный процесс. Колоссальные ресурсы на науку, повышение статуса и оплаты труда ученым вселяют надежду, что новые технологии, о которых говорил Глава государства, поступательно заработают и «будут неотъемлемой частью государственного строительства».

Как показывает статистика, бюджет науки на 2023–2025 годы вырос по сравнению с предыдущими годами в 3,3 раза. Проекты нового поколения, размер стипендий для обучающихся, места в общежитии, в целом молодежная политика находятся на личном контроле Президента, что подчеркивает важность инвес­тиций в науку и человеческий капитал. ЕНУ им. Л. Н. Гумилева, являясь одним из лидеров высшего образования не только в Казахстане, но и на региональном и международном уровнях, разрабатывает современные инновационные программы для подготовки профессиональных кадров новой формации.

Полагаем, что предстоящие заседание Национального курултая в Кокшетау, XXXIV сессия Ассамблеи народа Казахстана, посвященная ее 30-летию, обобщат духовные ценностные векторы развития общества, предложат идеологическое наполнение и символы формирования национальной идентичности, на которых неустанно заос­тряет внимание Глава государства. В этом глубинный запрос общества.