Новая реальность

Колонка обозревателя
Елена Левкович

Мой старший сын все чаще выбирает тишину собственной комнаты вместо шумных встреч с друзьями. После школы – наушники, телефон, ноут­бук. Общение – в мессенджерах, эмоции – в стикерах, дружба – в коротких сообщениях и мемах. И хотя формально он постоянно на связи, иногда кажется, что настоящего живого контакта в его жизни становится все меньше. Думаю, многие родители узнают в этом своих детей.

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

Эксперты в области психологии отмечают, что представители поколения Z все чаще сталкиваются с психологическими трудностями, проблемами адаптации и общения. Среди причин называют влияние соцсетей, Интернета, искусственного интеллекта и высокий темп жизни.

Поколение Z выросло в мире, где цифровая среда стала естественным продолжением реальности. Современные подростки умеют за секунды находить информацию, поддерживать связь с людьми из разных стран, быст­ро адаптироваться к новым технологиям. Но вместе с этим они постепенно теряют навык самого простого и одно­временно самого сложного – живого человеческого общения.

Сегодня все чаще можно увидеть подростков, сидящих рядом, но погруженных каждый в свой экран. Им проще написать сообщение, чем позвонить. Проще отправить реакцию в чате, чем обсудить проблему лично.

На этом фоне неудивительно, что набирает популярность новый тренд – friction-maxxing. Его суть – сознательный отказ от части цифрового комфорта ради возвращения навыков живого общения. Молодые люди специально создают для себя небольшие бытовые «сложности»: звонят вместо переписки, знакомятся вживую, сами записываются к врачу, задают вопросы продавцам, заводят разговоры с незнакомцами.

На первый взгляд это звучит странно. Еще недавно технологии создавались именно для того, чтобы избавить человека от лишних усилий и неудобств. Но оказалось, что чрезмерный комфорт тоже имеет свою цену. Когда человек постоянно избегает эмоционального напряжения, он постепенно теряет устойчивость к реальной жизни.

Виртуальное пространство удобно тем, что позволяет контролировать себя: можно удалить сообщение, отредактировать фразу, скрыть эмоции за аватаркой. В живом разговоре такой защиты нет. Там есть паузы, интонации, смущение, необходимость быстро реагировать. Именно поэтому реальное общение требует внутренней зрелости и эмоциональной смелости.

Парадокс нашего времени в том, что поколение, обладающее беспрецедентными возможностями для коммуникации, одновременно испытывает серьезный дефицит настоящей близости. И речь не только о подростках. Взрослые тоже постепенно привыкают жить в режиме бесконечной цифровой занятости.

Конечно, было бы неправильно обвинять во всем технологии. Интернет и социальные сети сами по себе не являются злом. Они дают огромные возможности для развития, обучения и самореализации. Проблема начинается тогда, когда виртуальная жизнь полностью вытесняет реальную.

Наверное, именно поэтому тренд на осознанное возвращение к живому общению вызывает такой интерес. Люди начинают уставать от постоянного потока информации, бесконечной переписки и эмоцио­нальной дистанции. Возникает потребность снова чувствовать присутствие другого человека.

И, возможно, наша главная задача как родителей сегодня – не запрещать детям технологии, а помочь им сохранить баланс, научить не бояться живого разговора, поддерживать дружбу вне Интернета и помнить, что ни один чат не способен заменить человеческое тепло.

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#соцсети #цифровизация #подростки #психология #friction-maxxing

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