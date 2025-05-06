Новая услуга появилась на портале eGov.kz

Цифровизация
80
Дана Аменова
корреспондент

Бывшие студенты военных учебных заведений могут подать заявку на восстановление онлайн через портал eGov.kzсообщает Kazpravda.kz 

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

Услуга предоставляется бесплатно и доступна для тех, кто завершил не менее одного семестра своего обучения.

Срок рассмотрения заявки составляет двадцать рабочих дней. В случае положительного решения результат будет отправлен в Личный кабинет пользователя в электронном формате. Если восстановление невозможно, студент также получит обоснованный отказ.

Напомним, теперь казахстанские специалисты в области аудита могут подать заявку на получение сертификата государственного аудитора в онлайн-формате. 

 

 

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