Бывшие студенты военных учебных заведений могут подать заявку на восстановление онлайн через портал eGov.kz , сообщает Kazpravda.kz

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

Услуга предоставляется бесплатно и доступна для тех, кто завершил не менее одного семестра своего обучения.

Срок рассмотрения заявки составляет двадцать рабочих дней. В случае положительного решения результат будет отправлен в Личный кабинет пользователя в электронном формате. Если восстановление невозможно, студент также получит обоснованный отказ.

Напомним, теперь казахстанские специалисты в области аудита могут подать заявку на получение сертификата государственного аудитора в онлайн-формате.