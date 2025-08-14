Мобильное приложение eGov Mobile получило крупнейшее обновление за последние годы: переработан интерфейс, улучшена навигация, добавлены интеллектуальный поиск и быстрый доступ к цифровым документам, передает Kazpravda.kz со ссылкой на МЦРиАП РК

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

Обновление стало ответом на растущий спрос – за 5 лет количество пользователей мобильного приложения eGov Mobile увеличилось в 6 раз и превысило 11 миллионов.

Интеллектуальный поиск и виртуальный помощник

Одно из главных нововведений – интеллектуальный поиск. Теперь при вводе запроса отображаются все релевантные результаты: услуги, жизненные ситуации. Рядом с поисковой строкой появился виртуальный ассистент eGov AI на базе искусственного интеллекта.

eGov AI встроен в приложение и помогает пользователям быстро находить нужную информацию о государственных услугах. Он работает в формате чата – достаточно задать вопрос, и ассистент простыми словами объяснит, что нужно сделать, а при необходимости направит прямо на нужный раздел или услугу. Такой подход экономит время и упрощает навигацию. Достаточно нажать на иконку eGov AI рядом с поиском, чтобы сразу попасть в чат с помощником и получить ответ за считаные секунды.

Усилена безопасность

При обновлении eGov Mobile особое внимание было уделено вопросам информационной безопасности. Усилена защита персональных данных, реализован ряд технических доработок, направленных на повышение устойчивости системы к внешним угрозам.

Упрощенная навигация

На главной странице теперь представлены иконки самых популярных сервисов – включая быстрый доступ к государственным услугам. Иконка с логотипом eGov размещена на видном месте и ведёт напрямую в каталог, где собраны все услуги, удобно структурированные по тематикам. Для навигации услуги разделены на направления электронного правительства и портала Е-лицензирования. Ниже отображаются баннеры с краткой информацией о новых возможностях, а также список ТОП-услуг, популярных и рекомендованных услуг.

Обновленный раздел «Сервисы»

Для удобства пользователей полный перечень цифровых сервисов теперь доступен по иконке «Сервисы» в нижнем меню приложения. Помимо популярных сервисов, отображающихся на главной странице, здесь представлены все доступные инструменты, сгруппированные по разделам.

Интерфейс раздела стал более интуитивным: на против каждого сервиса размещена иконка в виде канцелярской кнопки – при нажатии услуга автоматически добавляется в список популярных. Также на странице размещены баннеры с краткими описаниями ключевых функций, что помогает быстрее ориентироваться в возможностях приложения.

Мгновенный доступ к цифровым документам

Значительные изменения коснулись раздела «Цифровые документы». Удостоверение личности, паспорт, свидетельство о рождении и другие важные документы теперь отображаются прямо на главной странице – без необходимости переходить в отдельный раздел. Это позволяет мгновенно предъявить нужный документ или QR-код для проверки его подлинности.

Каталог жизненных ситуаций

Для удобства пользователей внедрён отдельный каталог по жизненным ситуациям. Он позволяет получить пошаговые инструкции – например, как прикрепиться к поликлинике, восстановить документы или получить водительское удостоверение. При выборе нужной ситуации открывается структурированная информация: что делать, куда обращаться, какой услугой воспользоваться и какие нормативные документы действуют в данном случае.

Каждая жизненная ситуация сопровождается интерактивным опросом. На его основе пользователь получает персонализированный сценарий. Если предложенное решение не подошло, можно пройти опрос повторно – система предложит альтернативный вариант.

Улучшение функции eGov QR

Теперь на экране отображается пояснение о назначении сервиса, а при необходимости экран автоматически подсвечивается для комфортного использования в тёмное время суток.

Модернизация раздела «Сообщения»

Уведомления о статусах услуг, результатах опросов и важных обновлениях теперь сгруппированы по темам, что упрощает поиск нужной информации.

Расширенные данные в личном профиле

Теперь в нем отображаются персональные данные, сведения о семье, здоровье, трудовой деятельности, штрафах, имуществе и других сферах. Также доступна история предоставленных согласий, а переход к нужному разделу осуществляется через понятную и логичную навигацию.

Масштабное обновление eGov Mobile стало результатом совместной работы Комитета государственных услуг Министерства цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности РК и АО «Национальные информационные технологии».