Новая волна технарей появится в Казахстане

Ориентир – на технарей

По поручению Главы государства в части переориентирования программы «Болашақ» основной акцент смещен на подготовку инженерно-технических кадров.

В этом году количество грантов на технические и IT-спе­циальности увеличено до 60%. Результат налицо: по сравнению с прошлым годом количество заявок от инженерно-технических специалистов на участие в конкурсном отборе на присуж­дение стипендии «Болашақ» увеличилось в два раза.

Решением Республиканской комиссии в первом потоке этого года стипендия присуждена 199 казахстанцам, в том числе 29 учителям и преподавателям. Из них 187 человек поступили в магистратуру, 12 – в докторантуру престижных вузов мира, в числе которых Гарвардский, Кембриджский, Оксфордский, Колумбийский, Стэнфордский, Пенсильванский, Корнеллский и другие университеты.

Среди новых стипендиатов – Аяжан Ахатова, она поступила в Оксфордский университет, где будет изучать клиническую эмбриологию. Речь идет о лечении бесплодия с помощью вспомогательных репродуктивных технологий – тема очень ак­туальная для Казахстана.

– Эмбриология – наука, зародившаяся относительно недавно, но при этом здесь каждый день появляются какие-то новшества. Эмбриология и репродуктология нуждаются в разностороннем подходе как на психоэмоциональном уровне, так и на молекулярно-генетическом. Наверное, этим они меня и привлекают – многоуровневостью, сложностью и наличием возможностей для исследований. Я стремлюсь стать именно таким специалистом, для которого разносторонний и индивидуальный подход к каждому пациенту будет тем самым «золотым стандартом», – отметила Аяжан Ахатова.

В числе обладателей международной стипендии и Дулат Бекмухамбет. Он работает в отделе земельных отношений Исатайского района Атырауской области. Дулат будет учиться в магистратуре Иллинойского университета в Чикаго по специальности «строительная инженерия».

– Благодаря автоматизации процессов, не выезжая из родного села, поступил в топовый зарубежный вуз и стал стипендиатом международной прог­раммы «Болашақ», – рассказал Дулат Бекмухамбет.

Учитель математики средней школы села Узынагаш Жамбылского района Алматинской облас­ти Гульзия Курманкан поступила в магистратуру ведущего вуза США – Университета Южной Флориды по специальности «математическое образование». Она окончила бакалавриат в Евразийском национальном университете, после чего вернулась работать в родное село, чтобы преподавать детям математику.

– После выпуска многие студенты мечтают остаться в городе. Но я об этом никогда не думала. Я училась на гранте при поддержке государства. Считаю, что в молодости стоит набираться опыта и начинать с самого начала. Думаю, что молодежь играет важнейшую роль в повышении уровня образования на селе, – отметила Гульзия Курманкан.

По словам учителя, в селе очень много талантливой молодежи. Во время своей работы в сельской школе Гульзия поняла, что ее знаний недостаточно, чтобы готовить талантливых детей к международным олимпиадам, так как в основном все материалы были на английском языке. Тогда она решила улучшить свои знания по программе «Болашақ», хотела своим примером показать сельским школьникам, что они тоже могут получить образование в США, совершенствовать себя и достигать высот.

Гульзия начала изучать ­английский язык полтора года назад: самостоятельно, при помощи онлайн-уроков, лекций в Интернете, читала книги на английском. Уделяя иностранному языку по 5–6 часов в день, она сдала IELTS на 7 баллов и TOEFL, благодаря чему получила приглашение из Университета Южной Флориды и стала обладателем стипендии «Болашақ».

– Как только я получила пригла­шение из вуза, сразу подала документы по программе «Болашақ». Я переживала, что не успею, но конкурс и прием документов проходили полнос­тью онлайн: никаких проблем не возникло, я сдала документы всего за пару минут через портал госуслуг Egov.kz, – рассказывает Гульзия Курманкан.

После учебы в США она планирует вернуться в родное село и преподавать своим ученикам на мировом уровне, готовить сильных математиков, призеров международных олимпиад, которые будут служить на благо страны. Также в будущем учитель планирует разрабатывать эффективные учебные пособия и материалы для школьников.

– Моя мечта – открыть современную математическую лабораторию в сельской школе, поднять уровень математического образования на селе на более высокую ступень, – говорит Гульзия Курманкан.

В целом в этом году для обучения в магистратуре и резидентуре выделено 385 стипендий, по программам докторантуры – 60. До конца текущего года сос­тоятся еще два заседания Респуб­ликанской комиссии.

Прием документов для учас­тия в конкурсе на присуждение международной стипендии «Болашақ» проводится с 23 мая до 14 октября. Прием документов для прохождения стажировки начнется 5 сентября и продлится до 14 октября текущего года.