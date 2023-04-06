Новая жизнь старых книг

В руках мастерицы страницы старых книг превращаются в объемные фигуры и надписи. Необычное хобби семейчанки именуется паттерн и представляет собой своеобразное оригами из книг. Паттернами Гульнара Оразаева занимает­ся на протяжении вот уже шес­ти лет.

– Началось с того, что, находясь в летнем отпуске, я не знала, чем заняться. Нашла в Интернете видео, где иностранцы делали паттерны из книг. Обучение было на немецком языке, я не понимала, о чем говорят, но смотрела, как они делают, заинтересовалась и решила попробовать сама. Сначала делала простые варианты, а постепенно и более сложные, – рассказывает Гульнара.

Для изготовления паттерна подойдет не каждая книга. Чтобы все получилось как надо, книга должна быть прошита и содержать не менее 700–800 лис­тов. На изготовление одного паттерна требуется от трех дней до недели в зависимости от сложности схемы. Свои произведения мастерица изготавливает исключительно из списанных книг и приобщает к необычному хобби детей.

Работая в школьной библио­теке, Гульнар Оразаева не все списанные издания отправляла в макулатуру, а отбирала десять прошитых толстых книг для своего увлечения. А затем возникла идея обучать этому ребят.

– Паттерн увлекает, воспитывает в детях усидчивость, полезен для развития моторики. Дети легко фантазируют, им очень интересно сделать самим ежика или елку. Также я проводила семинар для библиотекарей школ, для родителей учащихся, – говорит мастерица.

Часто темы для работ Гульнара Оразаева выбирает ориен­тируясь на праздники или знаменательные события. Скоро она планирует открыть кружок в Центральной городской библиотеке и научить всех желающих созданию объемных узоров из книг.