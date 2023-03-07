Новое землетрясение произошло в Турции

В центральной части Турции зафиксировали землетрясение магнитудой 4,6, передает Kazpravda.kz со ссылкой на РИА Новости .

фото из открытых источников

Землетрясение магнитудой 4,6 зафиксировано в центральной части Турции в 14 км от города Кайсери с населением свыше 1 миллиона человек.

Землетрясение произошло во вторник в 11.47 по времени UTC (17.47 по времени Астаны). Эпицентр подземных толчков располагался в 14 километрах к юго-западу от города Кайсери. Очаг залегал на глубине пяти километров.

Информация о погибших и разрушениях не поступала.