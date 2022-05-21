Новорожденный ребенок и мужчина погибли при взрыве в Шымкенте

В результате взрыва в аптеке города Шымкента погибли два человека, восемь получили травмы, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на аккаунт в Facebook акимата Туркестанской области.

Напомним, в Шымкенте прогремел взрыв в здании частной аптеки, расположенной рядом с Туркестанским областным перинатальным центром №1.

«На момент взрыва в перинатальном центре находились 189 пациентов и 65 сотрудников.

В результате происшествия погибли один сотрудник перинатального центра и один ребенок (18 суток со дня рождения, вес – 790 граммов), восемь человек получили травмы.

Пострадавших доставили в Туркестанскую областную клиническую больницу, Шымкентскую городскую клиническую больницу, городскую больницу №2», – сообщили в облакимате.

Здесь отметили, что здание, где прогремел взрыв, принадлежит ТОО «Межбольничная 138-я аптека». Оно не имеет отношения к перинатальному центру.

По факту взрыва в Шымкенте сотрудники Енбекшинского районного управления полиции начали досудебное расследование по части 2 уголовной статьи «Нарушение требований пожарной безопасности, повлекшее смерть человека». Проводится досудебное расследование. Назначены экспертизы.