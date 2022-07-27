Новую электростанцию планируется построить на реке Угам

Угамский каскад

Строительство на Угаме каскада речных гидроэлектростанций не только снимет остроту дефицита электроэнергии, но и решит проблему качественной питьевой воды.

Информация о столь масштабном проекте прозвучала от акима области Умирзака Шукеева в ходе его встречи с населением. Приоткрывая завесу ближайшего будущего, Умирзак Естаевич рассказал о том, какие проекты осуществляются в сфере энергетического комплекса, развития малого и среднего бизнеса и привлечения частных инвестиций в регион.

Среди грандиозных замыслов значится и возведение гидроэлектростанции на реке Угам. По словам Умирзака Шукеева, только этот проект позволит привлечь в регион 293,3 млрд тенге частных инвестиций. Общая же стоимость проекта, да и то пока эта сумма ориентировочная, составит свыше 700 млрд тенге.

– При осуществлении данного проекта мы полноценно обеспечим население юга республики чистейшей питьевой водой, – подчеркнул важность этой инициативы для региона Умирзак Шукеев. – К тому же решим проблему энергетичес­кой зависимости. С каждым годом в республике наблюдается дефицит электроэнергии. При потребности в 320 мегаватт около 80% необходимой электроэнергии поставляется в область от внешних генерирующих источников. Завершение проекта планируется на 2026 год.

Идея строительства ГЭС на горной реке Угам не нова. Вопрос этот время от времени поднимается, начиная с середины 70-х годов прошлого столетия. Тогда по инициативе бывшего первого секретаря обкома партии Асанбая Аскарова институт «Ташгидропроект» изучал возможность строительства малых ГЭС на Угаме и готовил для этого соответствующее обоснование. Но после ухода с поста Асанбая Аскарова все работы по проекту свернули, хотя время от времени к нему возвращались уже в годы независимости, но дальше разработки предварительного ТЭО дело так и не продвинулось.

Строительство группового водовода с каскадом гидроэлектростанций в Казыгуртском районе позволит обеспечить качественной питьевой водой около миллиона жителей пяти районов – Казыгуртского, Сарыагашского, Келесского, Жетысайского и Мактааральского. Кроме того, в рамках данного проекта предусматривается строительство каскада из 10 гидроэлектростанций общей мощностью в 165,6 МВт.

Разработка технико-экономичес­кого обоснования проекта состоит из двух этапов. Общая проектная стоимость ТЭО – 1 014,5 млн тенге. В 2021–2022 годах из областного бюджета выделено 523,6 млн тенге.

На первом этапе проектируется групповой водопровод из Угамского ущелья до населенного пункта Жанабазар со строительством каскада ГЭС. Семь из них предполагается построить непосредственно вдоль русла Угама, еще три – по групповому водоводу.

На втором этапе проектировщики разработают проект группового водовода для обеспечения питьевой водой южных районов области.

– Это нужный и важный для нас проект, я его поддерживаю, – говорит заслуженный энергетик СНГ Максуд Ордабаев. – Это, во-первых, питьевая вода, которой так не хватает нам уже сейчас. Несколько районов, в том числе и Шымкент, можно будет обеспечить чистейшей горной водой. И, во-вторых, это выработка электроэнергии, представляющей большую ценность для энергодефицитного региона, каковым является юг страны. Поэтому я всегда за этим проектом следил, всегда его предлагал, считая актуальным. Конечно, есть проблемные вопросы, связанные с экологией, поскольку Угамская долина – единственная замкнутая горная долина в южном регионе Казахстана, где не нарушена экологическая среда. Там обитают редкие животные, богат растительный мир. Сейчас эти вопросы обсуж­даются. Думаю, все они решаемы.

Руководство области уже обратилось в Минэкологии с просьбой оказать содействие в проведении корректировки функционального зонирования Сайрам-Угамского государственного национального природного парка и выделения из его территории земельного участка площадью 850,9 га для строительства сооружений, предусмотренных проектом. При этом из заповедной зоны природного парка предусматривается выделить 70,2 га, 63,2 га – из зоны экологической стабилизации, а 340,5 и 377 га – из зон туризма, рекреации и ограниченной хозяйственной деятельности.

Для осуществления проекта необходима поддержка со стороны Правительства в оформлении необходимого земельного участка. Кроме решения вопросов экологии и земельного отвода, регион обозначил еще ряд проб­лем, требующих содействия цент­ральных органов в их решении. Так, силами инвестора предусматривается строительство водовода до села Жанабазар в Казыгуртском районе. Протяженность до резервуара составляет 40 км. Необходимо решить вопрос по строительству магистральных сетей водоснабжения от резервуара до населенных пунктов Казыгуртского, Сарыагашского, Мактааральского, Жетысайского, Шардаринского райо­нов силами РГП «Казводхоз».

Требуется также заключение договора ГЧП, предусматривающего гарантию покупки воды от инвестора. Необходимо выделение средств из республиканского бюджета на строительство объектов подводящей инфраструктуры в рамках «Дорожной карты бизнеса-2025». Проект предусматривает строительство магистрального водопровода от резервуара до населенных пунктов, а также проектирование и строительство подстанции 110–35 кВ для выдачи мощности от каскада ГЭС.