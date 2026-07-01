Новую Концепцию развития межэтнических отношений и общественного согласия разрабатывают в РК

Правительство
Дана Аменова
специальный корреспондент

Кроме того, разработан пакет ряда законодательных поправок

Фото: пресс-служба Правительства

В Казахстане на законодательном уровне определяется правовой статус Домов дружбы и порядок их финансирования. Об этом на заседании Правительства сообщила заместитель Премьер-министра – министр культуры и информации Аида Балаева, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу Правительства   

Она отметила, что в соответствии с Конституционным законом «О Қазақстан Халық Кеңесі» Закон «Об Ассамблее народа Казахстана» утратил силу.

В этой связи был подписан Указ Президента о создании Секретариата «Қазақстан Халық Кеңесі».

Кроме того, разработан пакет ряда законодательных поправок.

В его рамках впервые на законодательном уровне закрепляется понятие «этнокультурные объединения», а также определяется правовой статус Домов дружбы и порядок их финансирования.

«Вместе с тем, в связи с завершением исторической миссии Ассамблеи народа Казахстана, разрабатывается новая Концепция развития межэтнических отношений и общественного согласия», — сообщила Аида Балаева.

#Правительство #концепция #Аида Балаева #МКИ

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