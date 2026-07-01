Новую Концепцию развития межэтнических отношений и общественного согласия разрабатывают в РК

Кроме того, разработан пакет ряда законодательных поправок

Фото: пресс-служба Правительства

В Казахстане на законодательном уровне определяется правовой статус Домов дружбы и порядок их финансирования. Об этом на заседании Правительства сообщила заместитель Премьер-министра – министр культуры и информации Аида Балаева, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу Правительства

Она отметила, что в соответствии с Конституционным законом «О Қазақстан Халық Кеңесі» Закон «Об Ассамблее народа Казахстана» утратил силу.

В этой связи был подписан Указ Президента о создании Секретариата «Қазақстан Халық Кеңесі».

Кроме того, разработан пакет ряда законодательных поправок.

В его рамках впервые на законодательном уровне закрепляется понятие «этнокультурные объединения», а также определяется правовой статус Домов дружбы и порядок их финансирования.