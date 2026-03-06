На полигонах регионального командования «Юг» завершились первые масштабные курсы для инструкторов по тактико-огневой подготовке. Обучение специалистов стало одним из этапов совершенствования системы боевой подготовки Сухопутных войск, передает корреспондент Kazpravda.kz

Фото: gov.kz

Курсы направлены на внедрение современных методов ведения боя, основанных на динамичных действиях подразделений и комплексном применении оружия.

Современный опыт вооруженных конфликтов показывает, что классические упражнения по стрельбе из статичных положений постепенно уступают место более сложным и динамичным формам обучения. Приоритет отдается развитию навыков ведения огня в движении, взаимодействию в составе подразделения, оперативному принятию решений и адаптации к быстро меняющейся обстановке.

С целью внедрения новых стандартов в войсках сформирован инструкторский корпус. В его состав вошли опытные военнослужащие, прошедшие специальный отбор и обучение. Их задача – обеспечить передачу современных методик тактико-огневой подготовки личному составу воинских частей.

В ходе курсов будущие инструкторы изучили передовые методы обучения, в которых теоретическая подготовка тесно связана с практической отработкой действий в условиях, максимально приближенных к боевым. Особое внимание уделялось выполнению комплексных упражнений, направленных на развитие навыков ведения боя в динамике.

По словам главнокомандующего Сухопутными войсками генерал-майора Мереке Кучекбаева, инструкторы должны стать ключевым звеном в системе подготовки военнослужащих.

«Основная задача инструкторов тактико-огневой подготовки – научить личный состав не только метко стрелять, но и грамотно применять оружие для достижения тактической цели, быстро реагируя на изменение обстановки. Инструкторы станут связующим звеном между теорией, боевым опытом и практикой в воинских частях», – отметил он.

Специалисты, прошедшие обучение, уже приступили к работе в войсках. Им предстоит подготовить военнослужащих выполнению комплексных упражнений, включающих ведение огня в движении, устранение задержек оружия, а также взаимодействие в составе подразделения.

Создание инструкторского корпуса рассматривается как важный элемент дальнейшего развития системы боевой подготовки Сухопутных войск Вооруженных сил РК. Реализация новых подходов позволит повысить уровень профессиональной подготовки военнослужащих и их готовность к выполнению задач в условиях современного боя.