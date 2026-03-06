Новую систему тактико-огневой подготовки внедряют в Сухопутных войсках

Армия
138
Айман Аманжолова
корреспондент

На полигонах регионального командования «Юг» завершились первые масштабные курсы для инструкторов по тактико-огневой подготовке. Обучение специалистов стало одним из этапов совершенствования системы боевой подготовки Сухопутных войск, передает корреспондент Kazpravda.kz

Фото: gov.kz

Курсы направлены на внедрение современных методов ведения боя, основанных на динамичных действиях подразделений и комплексном применении оружия.

Современный опыт вооруженных конфликтов показывает, что классические упражнения по стрельбе из статичных положений постепенно уступают место более сложным и динамичным формам обучения. Приоритет отдается развитию навыков ведения огня в движении, взаимодействию в составе подразделения, оперативному принятию решений и адаптации к быстро меняющейся обстановке.

С целью внедрения новых стандартов в войсках сформирован инструкторский корпус. В его состав вошли опытные военнослужащие, прошедшие специальный отбор и обучение. Их задача – обеспечить передачу современных методик тактико-огневой подготовки личному составу воинских частей.

В ходе курсов будущие инструкторы изучили передовые методы обучения, в которых теоретическая подготовка тесно связана с практической отработкой действий в условиях, максимально приближенных к боевым. Особое внимание уделялось выполнению комплексных упражнений, направленных на развитие навыков ведения боя в динамике.

По словам главнокомандующего Сухопутными войсками генерал-майора Мереке Кучекбаева, инструкторы должны стать ключевым звеном в системе подготовки военнослужащих.

«Основная задача инструкторов тактико-огневой подготовки – научить личный состав не только метко стрелять, но и грамотно применять оружие для достижения тактической цели, быстро реагируя на изменение обстановки. Инструкторы станут связующим звеном между теорией, боевым опытом и практикой в воинских частях», – отметил он.

Специалисты, прошедшие обучение, уже приступили к работе в войсках. Им предстоит подготовить военнослужащих выполнению комплексных упражнений, включающих ведение огня в движении, устранение задержек оружия, а также взаимодействие в составе подразделения.

Создание инструкторского корпуса рассматривается как важный элемент дальнейшего развития системы боевой подготовки Сухопутных войск Вооруженных сил РК. Реализация новых подходов позволит повысить уровень профессиональной подготовки военнослужащих и их готовность к выполнению задач в условиях современного боя.

 

#армия #МО

Популярное

Все
Трагедия в одном подъезде
Технологии зарубежные, саумал – казахстанский
Климат и углеродные рынки
Призраки сада и тень «Авроры»
Диалог о будущем
Правовая определенность – гарантия финансовой стабильности
Еще одно село официально получило статус безалкогольного в области Абай
Благодаря глубокой переработке
Создание условий для свободного волеизъявления
Пешком по Европе
Эмоция в каждом флаконе
Траектория сильных: испытание духа и воли
Все мы немного Панч
Имена, которые нас выбирают
Элитный статус и старт в Индиан-Уэллсе
Восемьдесят лет в ритме футбола
Повелительница ароматов
Четвероногий напарник
За удовольствие нужно платить
Молитвы Сатыбалды Нарымбетова
На страже неба: женское лицо авиации
В Конаеве начали строить КОС
Победитель UAE SWAT Challenge 2026 встретился со школьниками
Семь лет уверенного созидательного лидерства
Подставить вовремя плечо
В Карагандинском зоопарке – пополнение
Семь человек погибло при взрыве в кафе Щучинска
Фундамент новой эпохи независимого Казахстана
Без наценок и посредников
«Барыс» готовится к досрочному отпуску
Дороги – к развитию
Развитие человеческого капитала в контексте реформ Президента
«Я – песня народа, что славен и юн...»
Жамбыл в мировом литературном пространстве
Игры «Жулдызай» объединяют
Дроны выявляют нарушителей
От диалога – к конкретным проектам
Подчеркнута важность инвестирования в базовую инфраструктуру
Токаев: Мы считаем Сербию очень важным стратегическим партнером в Европе
Проектируя будущее: стратегия длинного горизонта Президента Токаева
Гвардейцы участвуют в XXV зимних Олимпийских играх в Италии
Обманутые жители Талгара борются за свои права
Президент распорядился срочно обеспечить тотальную цифровизацию налоговой системы
В Казахстане опубликовали проект новой Конституции
Строится новая взлетно-посадочная полоса
Казахстанцам заменят счетчики газа на дистанционные за счет газоснабжающих организаций
Самая большая ценность
Дрова и уголь будут под запретом
Хор Нацгвардии произвел фурор на музыкальном шоу
Изнывают от ничегонеделания: Президент – о раздутых штатах нацкомпаний
Календарь Оразы-2026: опубликовано полное расписание поста
Гвардеец стал призёром международных соревнований по дрон-рейсингу в Астане
О чем поведает Рашид ад-дин?
Арсен Томский подарил автомобиль отцу олимпийского чемпиона Михаила Шайдорова
Михаил Шайдоров стал олимпийским чемпионом по фигурному катанию
Морозы возвращаются в Казахстан
В Казахстане начнут производить алюминиевые колесные диски
Наука: от конституционного статуса к технологическому суверенитету
Учебник как инструмент успеха
Китайский поезд с товарами проедет через Казахстан в Азербайджан

Читайте также

В Погранслужбе КНБ определили победительницу видеоконкурса …
Погоны, звезды и Рио: первая красавица военной полиции штур…
Военнослужащий Вооруженных сил награжден медалью за спасени…
В Национальном университете обороны открыли мемориальный уг…

Архив

  • [[year]]
  • [[month.label]]
  • [[day]]