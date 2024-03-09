Новые автобусы будут курсировать по Актобе

Транспорт
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В четвертом по численности городе Казахстана перевозками пассажиров по 46 маршрутам занимаются четыре предприятия, передает Kazpravda.kz

Фото: акимат Актюбинской области

Автобусы марки Yutong оснащены климат-контролем. Для маломобильных граждан предусмотрен откидной пандус и отдельное место для закрепления инвалидных колясок, сообщает акимат Актюбинской области.

Машины произведены в городе Сарань Карагандинской области.

Как рассказал директор ТОО «Автопарк» Акарыс Тлеулесов, 30 новых автобусов марки Yutong были приобретены еще в 2023 году, пришли они в марте этого года.

«Предприятие постепенно обновляет свой автопарк. В 2022 году было закуплено 33 автобуса марки ЛИаЗ, ПАЗ и Вектор Yutong. В 2024 году приобрели еще 50 автобусов марки Yutong. Их поступления ожидаем в октябре этого года. На обновление гаража «Автопарк» в 2022 году затратил 1,4 млрд тенге, в 2023 – 2,7 млрд, в 2024 – 3,5 млрд тенге», - сказал Тлеулесов.

Сейчас в «Автопарке» 125 автобусов. С приходом 50 автобусов в октябре оснащенность гаража составит 95%.
В Актобе перевозками пассажиров по 46 маршрутам занимаются 4 предприятия.

#Актобе #автобусы #общественный транспорт

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