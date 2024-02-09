Новые автобусы добавят на четырех маршрутах в эти выходные в Астане

В столице, начиная с предстоящих выходных, на четырех городских маршрутах будут курсировать еще семь автобусов, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на акимат Астаны

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

По информации столичной транспортной компании CTS, с 10 февраля в целях улучшения обслуживания общественным транспортом на следующих городских маршрутах увеличится количество автобусов в выходные дни:

- на маршруте №3 - на 2 единицы (12 автобусов);

- на маршруте №13 - на 2 единицы (10 автобусов);

- на маршруте № 20 - на 1 единицу (12 автобусов);

- на маршруте № 44 - на 2 единицы (12 автобусов).