Новые автобусы пополнили автопарк Тараза

Комфортабельные автобусы с низким полом оснащены специальными подъемниками-пандусами для пассажиров с инвалидностью, передает Kazpravda.kz

Фото: акимат Жамбылской области

Новые автобусы выйдут на маршруты №8, №56. Автобусы марки «Golden Dragon», которые сейчас обслуживают эти маршруты (доставлены в 2022 году) будут работать на маршруте №41 с учетом запросов и предложений горожан. 12 автобусов марки «Isuzu SAZ LE60», снятые с маршрута № 41, направят по возобновленному маршруту № 37.

Маршрут № 37 соединит два района города - массивы Турксиб и Бектобе и проляжет по проспекту Абая, улицам Байтурсынова, Лукманова, Арыстан баба, Сыздыкова, Д. Бедного, Самаркандской, Балуана Шолака, Кунаева, Сейфуллина, Б. Момышулы, Тауке хана, через массив Дорожник.

В рамках плана мероприятий на 2023-2025 годы предусмотрено закупить 200 единиц транспорта, а также открыть 15 дополнительных маршрутов. В 2023 году приобретено 73 автобуса, в 2024 году - 155 единиц, всего 228 автобусов, трехлетний план перевыполнен.

В январе текущего года с учетом присоединенных к городу населенных пунктов из двух районов к маршрутам № 42 и № 6 добавлено по два автобуса. Также запущен маршрут №62, соединяющий станцию Талас и рынок «Ауыл Береке».

В текущем году предусмотрено приобретение не менее 60 автобусов за счет перевозчиков, открытие пяти дополнительных маршрутов. Кроме того, будет продолжена работа по оборудованию 75 новых остановок, внедрению системы голосового сообщения на дополнительных маршрутах.