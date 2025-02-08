Новые автобусы пополнили автопарк Тараза

Транспорт
15

Комфортабельные автобусы с низким полом оснащены специальными подъемниками-пандусами для пассажиров с инвалидностью, передает Kazpravda.kz

Фото: акимат Жамбылской области

Новые автобусы выйдут на маршруты №8, №56. Автобусы марки «Golden Dragon», которые сейчас обслуживают эти маршруты (доставлены в 2022 году) будут работать на маршруте №41 с учетом запросов и предложений горожан. 12 автобусов марки «Isuzu SAZ LE60», снятые с маршрута № 41, направят по возобновленному маршруту № 37.

Маршрут № 37 соединит два района города - массивы Турксиб и Бектобе и проляжет по проспекту Абая, улицам Байтурсынова, Лукманова, Арыстан баба, Сыздыкова, Д. Бедного, Самаркандской, Балуана Шолака, Кунаева, Сейфуллина, Б. Момышулы, Тауке хана, через массив Дорожник.

В рамках плана мероприятий на 2023-2025 годы предусмотрено закупить 200 единиц транспорта, а также открыть 15 дополнительных маршрутов. В 2023 году приобретено 73 автобуса, в 2024 году - 155 единиц, всего 228 автобусов, трехлетний план перевыполнен.

В январе текущего года с учетом присоединенных к городу населенных пунктов из двух районов к маршрутам № 42 и № 6 добавлено по два автобуса. Также запущен маршрут №62, соединяющий станцию Талас и рынок «Ауыл Береке».

В текущем году предусмотрено приобретение не менее 60 автобусов за счет перевозчиков, открытие пяти дополнительных маршрутов. Кроме того, будет продолжена работа по оборудованию 75 новых остановок, внедрению системы голосового сообщения на дополнительных маршрутах.

#транспорт #Тараз #автобусы

Популярное

Все
Юрта в... подземелье
Поднял ложную тревогу – придется отвечать
В память о жертвах авиакатастрофы
Тайны «Малого Октября...»
Такие люди не уходят в прошлое...
Первая тройня этого года родилась в  Шымкенте
Главное теперь  – доверие!
Готовы бороться за «золото»
Десять лет без Гер-ага
Память о войне – основа диалога поколений
В розыске подозреваемого помогли технологии
Лещ попутал
Cyberpol спешит на помощь
Фотографика методом Кунина
Тропа ведет к еде
Через товарные «интервенции» к стабилизации рынка
Учитель – это призвание
Мажилис рассмотрит ряд международных соглашений
До 1,5 млн туристов из Китая планируется привлечь в Казахстан
Основные приоритеты внутренней политики
«Проблема из пальца высосана»: вице-министр – о прогреве автомашин более пяти минут
Резюмируя поручения Президента
Инфляция в Казахстане: в какой области растут цены
Ученые исследовали происхождение казахских собак породы тобет
«Мусорные войны»: проблему переработки отходов призывают решить в Шымкенте
История Каргалинского клада: в 1939 году республику взбудоражила весть о находке клада с золотом
Казахстанские телевизоры Samsung поступят в продажу во втором квартале 2025 года
Президент дал ряд поручений Мадине Абылкасымовой
Национальный день печати отмечают в Казахстане
«The UAE SWAT Challenge 2025»: команда «Сұңқар» завоевала первое место
Печальное событие произошло в семье Баян Алагузовой
Морально устаревшую систему координат, высот и измерений в РК заменили на новую
Идет подготовка к весеннему водозабору в Кызылординской области
Минздрав обновит список лекарств для амбулаторного лечения
Северный Казахстан демонстрирует успехи в АПК
Бизнес в Семее сетует на бесконтрольное повышение тарифов
По страницам музыкальной истории: масштабный гала-концерт с успехом прошел на сцене театра «Астана Опера»
С юмором – о важном: премьеру антрепризного спектак­ля «Күйеуіңізді сатыңызшы» представили в Жезказгане
В Костанайской области возобновили проект «Серпін»
Новый год по Восточному календарю отпраздновал Дом дружбы в Улытау
Закон РК О внесении изменений и дополнений в Кодекс РК об административных правонарушениях
В МВД разъяснили нормы, запрещающие прогревать авто во дворах
Паспорта и удостоверения личности попробуют выдавать через терминалы
Сигареты подорожают в РК
Смертельная авария произошла на трассе в Павлодарской области
Алматы – Туркестан – Ташкент – Самарканд – Шымкент – Алматы
Депутат высказалась об ажиотаже вокруг прогрева авто во дворах
Умную мусорную корзину изобрел школьник из Астаны
Зимнее содержание дорог не выдерживает критики
Закон Республики Казахстан
В 2025 году 9 тыс. жителей Атырауской области получат адресную помощь
Кызылорда – наша гордость, слава, история
Елдос Сметов перебрался с семьей в Лондон
Горжусь тем, что говорю по-казахски
Буренки нынче довольны
В столичных торговых сетях сняли ограничения по реализации картофеля
Институциональное становление Академии наук завершено
Закон РК О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты РК по вопросам дипломатической службы, международных договоров и официальной помощи развитию
Арабская компания запускает новый проект в Казахстане
30-летие Ассамблеи народа Казахстана – важная веха политики единства и согласия

Читайте также

Водитель превратил автобус в большую «спальню» в Туркестанс…
В Карагандинской области ввели ограничение движения на авто…
Самые загруженные участки дорог выявили в Алматы
Грузинской делегации представили внедряемые в РК цифровые р…

Архив

  • [[year]]
  • [[month.label]]
  • [[day]]