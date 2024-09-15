Новые дворы благоустроили в Астане

Всего в текущем году в Астане благоустроят 170 дворов и общественных пространств, передает Kazpravda.kz

Фото: акимат Астаны

В районе Байконыр благоустроили еще два двора по улице Отырар, также в жилом массиве "Кирпичный" по улице Коксенгир открыли новую детскую игровую площадку, сообщает официальный сайт столичного акимата.

Дворовая территория включает в себя два дома: ул. Отырар 4/1 и 4/2. Всего здесь проживает около 1500 жителей. Открытие двора состоялось в торжественной обстановке с участием жителей.

В ходе благоустройства были обустроены детская игровая площадка, большое футбольное поле, workout-зона, беседки для отдыха. Также было уложено около 2000 квадратных метров асфальтового и тартанового покрытия.

А также сегодня в жилом массиве "Кирпичный" района "Байқоңыр" по улице Коксенгир открыли новую детскую игровую площадку. Данная детская площадка обустроена в районе нового детского сада и школы №12.

На данной территории проживает более 2,5 тысяч жителей. Детская игровая площадка в этом пространстве была изношена и стала опасной для детей из-за многолетнего отсутствия благоустройства.

Сегодня площадка была комплексно благоустроена и появились детская игровая площадка и уютное пространство для жителей.

Всего в текущем году в Астане благоустроят 170 дворов и общественных пространств. Работами охвачены все районы города, в том числе жилые массивы. Большая часть работ уже завершена.