Новые границы

Стало известно, какие города и районы войдут в Улытаускую область.

По поручению Главы государства из состава Карагандинской области выделят новую – Улытаускую. Ее будущие границы обсудили на сессии депутаты областного маслихата. Они предложили включить в состав нового региона три города – Жезказган, Каражал и Сатпаев и два района – Улытауский и Жанааркинский. Численность населения составит около 230 тыс. человек.

Что касается Карагандинской области, то к ней будут относиться шесть городов – Караганда, Сарань, Темиртау, Приозерск, Шахтинск и Балхаш, а также семь районов – Абайский, Актогайский, Бухар-Жырауский, Каркаралинский, Нуринский, Осакаровский и Шетский. Из-за разделения количество жителей уменьшится с почти 1,4 до 1,145 млн человек.

Отметим, что депутаты учли мнение жителей Балхаша, которые просили оставить их город в составе Карагандинской области. Люди обосновывали его большой удаленностью от Жезказгана, который станет новым центром Улытауской области – около 600 км. Тогда как расстояние между Карагандой и Балхашом – около 400 км.

Предложение об изменении границ Карагандинской облас­ти будет внесено в Правительство РК.