Официально Новые границы 19 апреля 2022 г. 1:01 Елена Ульянкина, Карагандинская область Стало известно, какие города и районы войдут в Улытаускую область. По поручению Главы государства из состава Карагандинской области выделят новую – Улытаускую. Ее будущие границы обсудили на сессии депутаты областного маслихата. Они предложили включить в состав нового региона три города – Жезказган, Каражал и Сатпаев и два района – Улытауский и Жанааркинский. Численность населения составит около 230 тыс. человек. Что касается Карагандинской области, то к ней будут относиться шесть городов – Караганда, Сарань, Темиртау, Приозерск, Шахтинск и Балхаш, а также семь районов – Абайский, Актогайский, Бухар-Жырауский, Каркаралинский, Нуринский, Осакаровский и Шетский. Из-за разделения количество жителей уменьшится с почти 1,4 до 1,145 млн человек. Отметим, что депутаты учли мнение жителей Балхаша, которые просили оставить их город в составе Карагандинской области. Люди обосновывали его большой удаленностью от Жезказгана, который станет новым центром Улытауской области – около 600 км. Тогда как расстояние между Карагандой и Балхашом – около 400 км. Предложение об изменении границ Карагандинской области будет внесено в Правительство РК.