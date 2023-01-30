Новые миграционные правила начали действовать в Казахстане

Официальный представитель Министерства внутренних дел РК Шугыла Турлыбек на брифинге в ведомстве напомнила о новых миграционных правилах, которые начали действовать в Казахстане, передает корреспондент Kazpravda.kz .

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Шугыла Турлыбек сообщила, что в Казахстане с 27 января вступили в силу обновленные миграционные правила.

«Согласно введенным изменениям, иностранцы, прибывающие в Казахстан без визы, смогут находиться в нашей стране 30 дней. Но в течение 6 месяцев общий срок их пребывания не должен превышать 90 дней. Граждане ЕАЭС, прибывшие в Казахстан, смогут пребывать аналогично не более 90 дней в течение 180 дней», – уточнила она.

В прежней редакции правил этот вопрос не был урегулирован, и иностранцы могли по истечении срока пребывания выехать за пределы Казахстана и вновь заехать, тем самым обновив его.

«Данные правила, ограничивающие пребывание в стране, не будут действовать для иностранцев, которые оформили в период своего пребывания разрешение на временное проживание или визу. Правила приведены в соответствие с действующей статьей 6 Закона «О миграции населения». Внесенные изменения в правила будут распространяться на иностранцев, въехавших в нашу страну с 27 января», – добавила Турлыбек.

По ее словам, в случае установления при въезде в Казахстан факта превышения установленного и разрешенного срока пребывания, Пограничная служба ограничивает въезд в страну согласно статье 48 Закона «О миграции населения».