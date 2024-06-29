Новые ориентиры в обеспечении социальных гарантий

Не за бортом

Важная составляющая со­циальной политики – особое внимание к лицам с инвалидностью (ЛСИ). По поручению Президента в стране реализовывают различные программы, направленные на повышение дос­тупности образования, уровня занятости и улучшение медицинского обслуживания людей с особыми потребностями. Так, в апреле был дан старт проекту по организации деятельности центра «Независимая жизнь «ДОС». Идея была поддержана Министерством культуры и информации, НАО «Центр поддержки гражданских инициатив». Работа этой организации направлена на социальную и профессиональную реабилитацию и интеграцию ЛСИ.

– В рамках проекта лица с инвалидностью получают юридические, психологические консультации, услуги клинициста и другое, – говорит социальный работник общественного объе­динения инвалидов центра «Независимая жизнь «ДОС» Асемгуль Абдрахманова. – Кроме того, участникам помогают в подборе инвалидного кресла-коляски, учитывая анатомические особенности, диагноз и пожелания клиента, поскольку правильный выбор средства передвижения критически важен для здоровья и качества жизни людей с нарушениями опорно-двигательного аппарата. Также здесь помогают в его ремонте и техническом обслуживании.

Для людей с особыми потребностями проводятся воркшопы по формированию качественного резюме, обучению гибким навыкам, им оказывают содействие в трудоустройстве. Планируется даже провести трехдневную школу по основам политического права. И все это в рамках Национального плана по обеспечению прав и улучшению качества жизни лиц с инвалидностью, рассчитанного до 2025 года. Кстати, на его основе действует Портал социальных услуг, позволяющий людям с инвалидностью самостоятельно выбирать технические средства и услуги реабилитации с учетом их индивидуальных потребностей. Данный ресурс является важным шагом к повышению качества жизни этой группы людей. Инновационный подход не только сокращает сроки предоставления необходимых технических средств, но и улучшает удовлетворенность пользователей.

В нашей стране проживают порядка 725 тыс. людей с особыми потребностями, больше половины из них – трудоспособного возраста. В государстве систематически внедряют меры для улучшения качества жизни ЛСИ и их интеграции в общество. В рамках социальной защиты предоставляется государственная помощь и поддержка, включая пособия, социальные выплаты, а также различные специализированные социальные услуги. Лица с инвалидностью полу­чают протезно-ортопедическую помощь, сурдо-тифлотехничес­кие средства, кресла-коляски, санаторно-курортное лечение, необходимые гигиенические средства, а также услуги индивидуального помощника и специалиста по жестовому языку.

Важно отметить, что в июне 2023 года Касым-Жомарт Токаев подписал закон о ратификации Факультативного протокола к Конвенции о правах инвалидов, что подтверждает готовность Казахстана соблюдать и защищать права таких лиц в соответствии с международными стандартами. Это укрепляет механизмы их правовой защиты на мировой арене. В марте текущего года Казахстан выступил с докладом о выполнении положений Конвенции о правах лиц с инвалидностью в Комитете ООН.

– Закон о ратификации Факультативного протокола к Конвенции о правах инвалидов для казахстанцев имеет несколько ключевых значений. Ратификация способствует интеграции Казахстана в международное сообщество по вопросам прав человека и защиты ЛСИ. Это поз­воляет стране активно участвовать в международных диалогах и инициативах, направленных на улучшение положения людей с особыми потребностями, – считает Асемгуль Абдрахманова, добавляя, что принятый недавно Социальный кодекс отражает социальные и гуманитарные ценности общества.

Действительно, Социальный кодекс, который по праву прозвали первым социальным законодательным актом, вызвал особый интерес на внутригосударственном уровне. В нем особое внимание уделяется защите прав граждан, включая предотвращение дискриминации на основе инвалидности или других социальных признаков, и он предусматривает создание условий для интеграции ЛСИ в общество и обеспечение равных возможностей для всех граждан.

– Если сравнить нынешнее положение казахстанцев с инвалидностью с той ситуацией, которая наблюдалась 20–25 лет назад, конечно, мы, люди с инвалидностью, чувствуем значительные положительные изменения. К примеру, для упрощения процедур и улучшения доступа к медико-социальной экспертизе в Казахстане введен пилотный проект по заочному формату его проведения. Для получения услуги по установлению группы инвалидности заявитель должен обратиться только в поликлинику по месту жительства и пройти необходимое обследование. Остальные этапы процесса осуществ­ляются без непосредственного участия человека благодаря интеграции информационных сис­тем, – подчеркивает Асемгуль Абд­рахманова.

Пилотный проект заочного установления инвалидности был запущен в октябре 2021 года, а спустя время его масштабировали по всей стране. А с апреля минувшего года также расширен перечень нозологических форм, то есть виды болезней, по которым инвалидность можно получить удаленно.

В поддержку матерей

Во все времена уровень развития страны оценивался по положению семьи в обществе и отношению к ней государства. Нынешняя модель социальной поддержки ячеек общества и детей в Казахстане представлена системой государственных пособий и услуг, которая включает в себя поддержку стимулирования рождаемости, укрепление прес­тижа и авторитета многодетных матерей. Кроме того, это обеспечение поддержки семей, в которых есть дети с ограниченными возможностями, а также помощь малообеспеченным семьям, нап­равленная на улучшение их жизненного уровня.

Сегодня при рождении ребенка его родители сразу же получают государственное пособие. И это не считая ежемесячных выплат по уходу за ним. Напомним, по поручению Президента с 1 января 2023 года продлен пе­риод выплаты пособия по уходу за ребенком с одного года до полутора лет. Согласно действующему законодательству, неработающие родители имеют право на получение этого пособия из средств республиканского бюджета. По состоянию на 1 июня 2024 года в среднем по республике его получили 130 528 человек. А работаю­щим родителям из средств Государст­венного фонда социального страхования предусмотрена социальная вып­лата по случаю потери дохода в связи с уходом за ребенком до достижения им полутора лет. По данным на начало июня, ее получили 542 064 казахстанца. Также предусмотрено субсидирование обязательных пенсионных взносов женщинам, занятым уходом за ребенком до достижения им одного года, в размере 10% от среднемесячного дохода.

С 2020 года введен новый вид пособия и для многодетных семей, имеющих четверых и более совместно проживающих несовершеннолетних детей, в том числе сыновей, дочерей, обу­чающихся по очной форме обучения в организациях общего среднего, технического и профессионального, пос­лесреднего, высшего и (или) послевузовского образования, после достижения ими 18-летнего возраста до времени окончания организаций образования (но не более чем до достижения 23-летнего возраста). Его размер дифференцирован в зависимости от количества детей в семье.

Для поддержки семей, где растут и воспитываются дети с инвалидностью, предусмотрено пособие, назначаемое и выплачиваемое матери или отцу, усыновителю (удочерителю), опекуну (попечителю), воспитывающему ребенка с инвалидностью до достижения им совершеннолетия. Сумма выплаты на сегодня составляет 69 886 тенге. Семьям из категории малообеспеченных оказывается адресная социальная помощь (АСП), которая включает не только пособия, но и меры по содействию занятости трудоспособных получателей, а также дополнительные выплаты на детей дошкольного возраста.

Отметим, что в соответствии с поручением Главы государства поменялась идеология оказания социальной помощи с достижением прозрачности, справедливости и мотивации к труду. Основным же двигателем оказания соцпомощи остается принцип обязательного участия трудоспособных членов семьи в мерах занятости и заключения с ними социального контракта.

Обращение за АСП осуществляется на основании документа, удостоверяющего личность. Решение о назначении помощи принимается после изучения данных, получаемых из информационных систем государственных органов. В случае их отсутствия получатель может предоставить сведения самостоятельно, а если такой возможности нет, то оформ­ляется письменный запрос в государственные органы. На 1 июня этого года поддержку от государства получают 352,2 тыс. человек из более 66,5 тыс. малообеспеченных семей. Из бюджета на эти цели предусмотрено 69,6 млрд тенге (на АСП – 60,8 млрд тенге, на дополнительную выплату – 8,8 млрд тенге).

Для повышения престижа и авторитета многодетных матерей в обществе женщинам, награжденным государственными подвесками, выплачивается пособие из средств рес­публиканского бюджета. На 1 июня этого года его получили 236 733 обладательницы подвесок «Алтын алқа», «Күміс алқа» или получившие ранее звание «Мать-героиня», награжденные орденами «Материнская слава» I и II степени.

Говоря о социальной поддерж­ке детей, нельзя не сказать и о программе «Национальный фонд – детям», согласно которой с 1 января этого года всем казах­станским мальчикам и девочкам, рожденным в 2006 году и позже, начисляется 50% от инвестицион­ного дохода. При этом доход усредняется за 18 лет, предшествующих отчетному году. И так все дети за год получают одинаковую сумму.

Тренды цифровизации

Приоритетом развития государства в современном мире считается цифровизация. Это не столько внутреннее желание, сколько веление времени. Без технологий мы не представ­ляем нынешнюю реальность. Да и бумажная волокита уже почти изжила себя. Так, за выплатой по беременности и родам казахстанки обращаются через портал egov.kz, а на пособие по уходу за ребенком до полутора лет заявление можно подать и через мобильные приложения банков второго уровня. Кроме того, с 1 января 2023 года на смену папкам со справками пришла Цифровая карта семьи (ЦКС) – система, в которой собрана и хранится информация о членах семьи, их состоянии, социальном положении, а также другие важные данные, необходимые для предоставления множества социальных услуг.

– Цифровая карта работает с деперсонализированными данными в зашифрованным виде, то есть каждой семье (лицу) прис­ваивается хэшированный код, и определить, к какой семье или человеку относятся те или иные данные, невозможно. На сегодняшний день в ней содержится информация о 6,3 миллиона семей, которые распределены по пяти категориям (благополучные, удовлетворительные, неблагополучные, кризисные и экстренные семьи), – сообщили в пресс-службе Министерства труда и социальной защиты населения.

Благодаря цифровому проекту казахстанцам было направлено более 998,6 тыс. SMS об их праве на меры господдержки. При этом 90,6 тыс. сообщений получили семьи, имеющие доходы ниже черты бедности. Уведомления информировали получателей о том, что они могут рассчитывать на АСП. В результате на сегодня в проактивном формате назначены пенсии и пособия 439 тыс. жителей, адресная соцпомощь – 13,4 тыс. семей.

Вышеуказанные меры позволяют не только обеспечить свое­временное предоставление мер господдержки и предупредить возможные социальные риски, но и повысить эффективность среднесрочных, долгосрочных задач и направлений социальной политики государства.

Во имя безопасности

Учитывая, что в Казахстане примерно полмиллиона людей работают во вредных условиях труда и на фоне возросших показателей производственного травматизма, вопрос обеспечения безопасности на местах – важная составляющая социальной политики. Человеческий ресурс – бесценное богатство страны.

Да, на предприятиях страхуют здоровье и жизни сотрудников, но, как показывает практика, прибегая к такому подходу, руководители компаний не стремятся к модернизации и совершенствованию технологических процессов. Трагедии, унесшие жизни шахтеров, показали, как попустительство администрации и нежелание создавать безопас­ные условия труда способны сыграть злую шутку. По информации Федерации профсоюзов РК (ФПРК) в 2023 году наибольшее количество пострадавших в результате несчастных случаев на производстве было отмечено в Карагандинской (233) и Восточно-Казахстанской (114) областях, со смертельным исходом – в Карагандинской области (66) и в Астане (17).

– В некоторых промышленных регионах успешно внедрена практика профилактики травматизма. Территориальными объе­динениями профсоюзов были утверждены «дорожные карты» по снижению производственного травматизма, внедрение которых привело к сокращению числа несчастных случаев на предприя­тиях в Актюбинской, Атыраус­кой, Восточно-Казах­станской, Западно-Казахстанской, Карагандинской, Павлодарской областях и городе Шымкенте в 2023 году, – добавили в ФПРК, отметив, что на предприятиях с присутствием профсоюзов количество несчастных случаев в прошлом году снизилось на 1,4%.

Концепция безопасного труда в Республике Казахстан до 2030 года, разработанная в рамках исполнения поручений Главы государства, нацелена на то, чтобы улучшить ситуацию. Этот документ призван прежде всего снизить уровень профессиональных рисков, производственных травм и профессиональных заболеваний. Все потенциальные риски будут оцениваться заранее. Этому во многом будет способствовать цифровизация.

В Федерации профсоюзов подчеркивают, что по итогам 2023 года им удалось дать новый импульс развитию конструктивного диалога с работодателями и Правительством по созданию безопасных условий труда на казахстанских предприя­тиях, и прежде всего на опасных производствах. В текущем году целесообразным видится сосредоточить совместные усилия на практической реализации Концепции безопасного труда; продолжении работы по законодательному обеспечению изменений и дополнений в области безопасного труда и справедливого возмещения ущерба при утрате трудоспособности; продвижении ратификации конвенций МОТ в сфере охраны труда, промышленной безопасности и гигиены труда; усилении профсоюзной работы по предотвращению сокрытия несчастных случаев. Труд не должен ставить под угрозу жизнь и здоровье человека, никто не должен погибать на рабочем месте, нельзя позволить терять людей из-за экономических выгод работодателей, которые ставят на кон безопасность и здоровье работников.

Создание нормальных условий труда – это далеко не все, чего ждут люди. Речь идет о механизме социальной поддержки лиц, длительное время занятых во вредных условиях труда. По поручению Президента эти работники еще до достижения пенсионного возраста, в частности, уже с 55 лет, получают специальную социальную выплату. На нее имеют право граждане, имеющие стаж работы во вредных условиях труда семь и более лет. По данным на 13 июня этого года, специальными социаль­ными выплатами для лиц, длительное время проработавших во вредных условиях труда, охвачено более 8,9 тыс. человек.

Таким образом, Казахстан продолжает наращивать усилия в области социальной политики, стремясь к достижению не только экономических успехов, но и улучшению жизни своих граждан через внедрение комп­лексных госпрограмм.