Новые подходы к компенсации ущерба от ЧС предложила сенатор

Статьи
81
Айман Аманжолова
[email protected]

Около 13 тысяч частных жилых домов пострадали от наводнений. Новые пути возмещения расходов при чрезвычайных ситуациях в своем депутатском запросе предложила сенатор Бибигуль Жексенбай

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

По словам парламентария, 75% территории Казахстана относится к зонам с высоким риском стихийных бедствий, что делает проблему страхования от стихийных бедствий особенно актуальной.

Международный опыт показывает, что в странах с зонами природных и техногенных катастроф функционируют специальные страховые фонды и системы обязательного страхования через государственно-частное партнерство из-за больших возможных убытков. Создаются государственные фонды для покрытия расходов, а накопление средств поддерживается за счет обязательного перестрахования у ведущих международных перестраховщиков.

«Ни одна страна не может самостоятельно компенсировать ущерб, причиненный риском аварии на ее территории. Из-за неразвитости отечественной системы страхования ущерб, причиненный стихийными бедствиями во время чрезвычайных ситуаций, покрывается редко. В таком случае на местные исполнительные органы и правительство ложится практически вся нагрузка по обеспечению пострадавших жильем и решению их финансовых проблем. Возможность введения обязательного страхования недвижимости в нашей стране обсуждается поэтапно на протяжении последних двадцати лет. Однако, поскольку работа в этом направлении не ведется системно и целенаправленно, в стране мало доверия к страховым компаниям, не сформирована страховая культура», - сказала парламентарий Бибигуль Жексенбай.

В этой связи, сенатор предложила главе Кабмина создать межведомственную комиссию для обсуждения обязательного страхования жилья. Провести анализ возможностей отечественных страховых компаний на предмет возмещения чрезвычайных убытков. Предусмотреть все условия для принятия превентивных мер для предупреждения населения об угрозе ЧС.

Кроме того, предлагается предусмотреть разработку соответствующего законопроекта, направленного на регулирование конкретного порядка передачи восстановленного жилья в собственность граждан, страхование и защиту населения от стихийных бедствий.

#паводки #Правительство #депутат #жилье #выплата #компенсации

Популярное

Все
Суд обязал посредников в обмане вернуть деньги мужу погибшей женщины
В Шымкенте отказались от восстановления детской железной дороги
Вынесен приговор лесникам
Древние секреты воспитания: ругать, благословляя
Если строительство детских площадок – забота местных властей, то за их сохранность должны отвечать сами горожане
Где и кем бы ни работал – думай о тех, кто рядом
В Казахстане повышается спрос на экотуризм
Неприятные мелочи мешают учебному процессу
Рисовая шелуха обрела вторую жизнь
Борьба с нелегальными уличными торговцами не дает результата
Экономия в 400 километров
Начинается очередной этап приватизации
Костанайский военнослужащий удостоен медали «Шапағат» за вклад в развитие государственного языка
Почему молодежь не стремится стать историками и археологами?
Уровень воды в реке Жайык превысил критическую отметку
Состоялся торговый форум
Уникальный опыт
Гамма формы, мелодия цвета
Удивление от Вселенной
В Талдыкоргане представили сказку с 3D-спецэффектами
Против танка ходил он с карабином и саблей
Военнослужащие устроили «парад Победы» для фронтовика
Меньше месяца не дожил до Дня Победы Владимир Колесниченко
Подвигу казахстанцев посвящается...
О солдате, который уничтожил четыре танка на Курской дуге
Ветеранам – везде почет
Штурмовики идут в бой с пехотой
Талдыкорганской авиабазе присвоено имя Дважды Героя Советского Союза Сергея Луганского
Снится война до сих пор
Век прожить – не поле перейти
Первый летчик-казах Жолдасбек Нурымов достоин памятника
Рахимжан Сансызбаев – лихой разведчик из Кокшетау
Мужество дедов – пример для внуков и правнуков
Никто не забыт
Чиновника в Жетысу подозревают в получении взяток за продление и назначение инвалидности
Спасибо за ваш подвиг, ветераны!
Голоса из прошлого
Талдыкорганской авиабазе присвоено имя Сергея Луганского
Государственным языком в Атырауской области владеют представители разных национальностей
Премьер возложил цветы к памятнику Рахымжану Кошкарбаеву
Дело Бишимбаева: подборка противоречий в показаниях бывшего министра
Дело Бишимбаева: защита требует учесть оценку российских судмедэкспертов
Бишимбаев объяснил в суде, зачем показывал Нукеновой скрины их переписки
Идея строительства метрополитена в Алма-Ате обсуждалась еще в 60-е годы
«Актобе» обыграл «Кайрат» в центральном матче тура КПЛ
Когда в Астане отключат отопление
Брату Салтанат Нукеновой показали шокирующие кадры из телефона Бишимбаева
Премьер поручил усилить меры поддержки талантливой молодежи
Дефицит поливной воды ежегодно наблюдается в Кызылординской области
Какой приговор могут вынести Бишимбаеву присяжные, рассказала адвокат
Дом дружбы в Актау принимал эвакуированных
Казахстан договорился с Китаем и Турцией об обмене ИБР в электронном формате
Тенге остается крепким по отношению к основным валютам
Тест на прочность: держаться вместе!
Их свадьбу родня вспоминает до сих пор
Коммунальщики обратились к жителям Астаны
Россия и Казахстан подписали соглашение по строительству ТЭЦ в Казахстане
Вторая волна паводка ситуацию не ухудшит – ДЧС СКО
Пик паводка в Атырауской области ожидают в ближайшие дни
В Косшы открыли первый государственный спортобъект

Читайте также

Стартовал прием заявок на гранты для медиатренеров на обуче…
Нужен инвестор для строительства хаба на границе с Кыргызст…
Насилие в семьях неизбежно приводит к трагическим последств…
Строительство 200 домов ведется в СКО после паводка

Архив

  • [[year]]
  • [[month.label]]
  • [[day]]