Общество
Новые реформы Токаева: какую роль в реализации могут сыграть участники молодежного кадрового резерва
Сыздыкова Лилия
корреспондент

В построение нового Казахстана и реализацию реформ, озвученных в Послании Президента народу, особый вклад должны внести участники Президентского молодежного кадрового резерва.

О том, как максимально эффективно использовать огромный потенциал Президентского молодежного кадрового резерва (ПМКР), какую роль его участники могут сыграть в реализации основных направлений Послания Главы государства, шла речь на большой встрече заместителя руководителя Администрации Президента Аиды Балаевой с резервистами.

Президентский молодежный кадровый резерв – это важный проект Президента Касым-Жомарта Токаева, нацеленный на привлечение талантливой казахстанской молодежи к госуп­равлению, формирование новой плеяды чиновников, ответственных, грамотных и эффективных, способных стать «проводниками перемен» в стране, начавшей большую и глубинную модернизацию.

Первый отбор в резерв прошел в 2019 году, по его итогам в этот «президентский пул» вошли 300 человек. Второй состоялся в 2021 году – в резерв были включены еще 50 человек. Это молодые люди с превосходным образованием и современными компетенциями в самых разных областях, неравнодушные и желающие работать на благо страны. Часть из них уже получила назначения по линии Президентского молодежного кадрового резерва и приступила к работе.

На встречу с Аидой Балаевой собралось около 70 участников ПМКР, представляющих оба «потока» набора. Также в мероприя­тии приняли участие председатель Агентства РК по делам государственной службы Дархан Жазыкбаев, председатель Совета недавно созданного офиса ПМКР Айдын Байедилов, модерировал встречу участник резерва Максим Споткай.

Обращаясь к резервистам, Аида Балаева подчеркнула, что воплощение в жизнь инициатив, озвученных Главой государства в Послании, во многом зависит от их проактивного участия в реализации политических реформ, направленных на дальнейшую демократизацию общества. Она подчеркнула, что цель организованной встречи – выслушать мнение участников ПМКР, узнать, как они понимают суть президентских реформ и как сами видят свое участие в их реализации.

Глава АДГС Дархан Жазыкбаев в свою очередь кратко остановился на том, какая работа ведется по линии ПМКР после отбора, что делается для того, чтобы повысить эффективность резерва, использовать большой заложенный в нем потенциал на благо страны. Разработан алгоритм трудоустройства молодых кадров, система оценки карьерного роста, совершенствуются формы рекрутинга резервистов, создан Офис ПМКР, составляются «карты востребованности», организовываются встречи с государственными органами и структурами квазигоссектора.

– Послание Главы государства ставит масштабные задачи. Новые подходы к их выполнению требуют быстрого принятия рациональных решений. В связи с этим, я уверен, что члены Президентского молодежного кадрового резерва внесут свой вклад в выполнение поручений Президента. У вас есть силы, знания. Вы можете по-новому оценить сложившуюся ситуацию, предложить новые идеи, вывести работу госаппарата на более высокий уровень, – отметил глава АДГС.

Как рассказал Максим Споткай, для координации всех участников резерва создан Офис ПМКР, который за короткий промежуток времени показал свою эффективность: на этой площадке проводятся встречи, на которых резервисты не просто обсуждают актуальные вопросы, но и предлагают пути решения, прорабатывают различные инициативы.

Об одной из них рассказал на встрече председатель совета Офиса ПМКР Айдын Байедилов – это платформа развития «Белсендi жастар» («Активная молодежь»).

– Все прекрасно понимают, что Президентский кадровый резерв будет и дальше работать для получения молодежью равных возможностей и навыков, открывающих все границы. Это комплексный вопрос, поэтому, имея в голове общую картину, ПМКР будет всячески помогать в достижении данной цели, – отметил он.

Цели платформы развития «Белсендi жастар» – вовлечение более широких слоев молодежи в решение актуальных вопросов страны, региона, городов на основе развитой системы мотивации, содействие формированию в Казахстане поколения ответственных и патрио­тически настроенных молодых людей с проактивным сознанием. Отбор лучших идей и проектов представителей молодежи для их последующей реализации. Выяв­ление талантливых и активных молодых людей, содействие развитию их потенциала в целях формирования пула востребованных профессионалов новой формации. Выработка предложений по совершенствованию государственной молодежной политики на основании анализа текущих запросов от молодежи и успешного международного опыта в данной сфере.

Определен ряд основных направлений деятельности платформы. В их числе, как рассказал Айдын Байедилов, формирование системы ценностей и ориентиров морально-нравственных качеств молодежи. Создание постоянно действующих интеллектуальных и развивающих молодежных площадок, которые позволят более полно раскрыть потенциал молодежи посредством вовлечения их в решение насущных, реальных проблемных кейсов, при этом лучшие идеи, проекты и предложения планируется отправлять на рассмотрение в госорганы и Администрацию Президента.

– То есть это продолжение реализации объявленного Президентом принципа «слышащего государства», а также воронка новых прогрессивных идей для руководителей, – добавил Айдын Байедилов.

Также члены ПМКР намерены развивать направление менторства и наставничества в молодежных проектах, университетах, школах.

Как отметил глава Офиса ПМКР, новая платформа осуществляется в тесной связке со всеми заинтересованными госорганами, включая АДГС, у которого имеется качест­венная образовательная база в регионах. В связи с этим, по его словам, реализация инициативы не потребует значительных вливаний.

​Предложения и идеи

Большая часть почти двухчасовой встречи Аиды Балаевой с резервистами была отдана под формат «открытый микрофон» – каждый участник встречи мог поделиться мыслями и предложениями. Говорили резервисты не только о Послании и реализации озвученных в нем инициатив и реформ. Поднимались также более общие вопросы повышения эффективности деятельности госаппарата в целом, совершенствования функционирования самого ПМКР.

Так, резервист «второго потока» Ербол Тулегенов в первую очередь обратил внимание на то, что для реализации всех заявленных реформ необходимо повышение уровня доверия населения к власти на всех уровнях. Укрепить это доверие можно, повысив открытость государственных служащих, в том числе финансовую. Еще один вопрос, поднятый им, касался открытости и гласности законотворческого процесса, принятия больших для страны решений с учетом мнения граж­дан. В частности, он отметил, что изложенные в новом Послании Касым-Жомарта Токаева реформы предполагают внесение изменений в более чем 30 статей Конституции, и нельзя, чтобы этот процесс был закрытым.

Резервист Алмат Ахматолла обратил внимание на то, что для эффективной работы госорганам нужна верная оценка текущей ситуации в той или иной сфере, а ее можно сделать только имея на руках адекватную статистику.

– Исходя из тезиса Президента о том, что основная задача государства – повышение благосостоя­ния нашего народа, предлагаю со стороны Бюро национальной статистики публиковать данные не по средней зарплате, а по модальной. Это покажет в действительности текущее состояние дел. В качестве ключевого показателя эффективности Правительства предлагаю установить повышение модальной зарплаты в Казахстане, – озвучил идеи резервист.

Подняла вопрос статистики и резервист Лаура Демесинова. По ее словам, в стране не ведется отдельная статистика по миграции молодежи, особенно по интеллектуальной миграции. А вместе с тем это тот вопрос, где нужно иметь максимально четкую картину, чтобы принимать адекватные решения.

Газиза Кармыс, резервист «первого потока», также подчеркнула важность статистики. По ее мнению, основные данные по социально-экономическому развитию страны необходимы не только в разрезе региона в целом, а более точечно – по районам, городам, даже сельским округам. Это нужно для эффективной работы местных органов. Например, избранный сельский аким сейчас приступает к работе, а у него нет объективной картины того, что происходит на вверенной ему территории – в ауле, районе.

Резервист Мейрам Жумагулов остановился на тех реформах из нового Послания Главы государства, которые затрагивают изменения в избирательной системе. В частности, по его мнению, переход к смешанной пропорционально-мажоритарной системе – это важная реформа, которая пользуется большой поддержкой у населения. Вместе с тем он обратил внимание на то, что в пропорциональной системе есть один сбивающий избирателей с толку нюанс: при составлении партийных списков для очередных выборов партии зачастую включают туда персон, чье присутствие в этом списке носит исключительно «рекламный», репутационный характер (известные медийные персоны, артисты, спортсмены и так далее), народ голосует за эти имена, а в Парламент в результате попадают те кандидаты из списка, на которых избиратели даже внимания не обратили. Он предложил при проработке предстоящих изменений в избирательную систему учесть и этот момент адекватнос­ти партийных списков.

Жанат Нургалиев обратил внимание на необходимость более широкого вовлечения гражданского общества в процессы принятия решений в стране, усиления местного самоуправления, местных представительных органов. А также сделал особый акцент на том, что, несмотря на то что госслужба – это система со своими правилами и ограничениями, у госслужащих должна быть свобода выражения конструктивных мнений, и к ним имеет смысл прислушиваться.

Резервист Абдильда Шаменов в контексте задач по повышению благосостояния казахстанцев озвучил предложение по пенсионным сбережениям: учитывая финансовую и экономическую нестабильность, продумать механизм индексации пенсионных накоплений, а также позволить пенсионному фонду малый процент его портфеля направлять на рисковые (потенциально более высокодоходные) инвестиции.

– Если люди будут рассматривать пенсионные отчисления как реальные инвестиции в свое будущее, тогда они больше будут готовы эти пенсионные взносы платить, будут стремиться работать «в белую», – считает Абдильда Шаменов.

Нурым Нургалиев предложил рассмотреть вопрос законодательного определения статуса государственных служащих, мотивировав это необходимостью подчеркнуть ту объективно большую роль, которую работающие в госаппарате служащие играют в жизни страны.

А резервист Нурбек Сериков предложил увеличить социальный пакет для госслужащих-отраслевиков, чтобы решить проб­лему текучки кадров и нехватки узких профильных специалистов на госслужбе.

Жаслан Есельбаев в свою очередь предложил идею, как можно вовлечь в работу госструктур резервистов, чья деятельность не связана с госслужбой.

– Есть такое предложение: сос­тавить из резервистов проект­ные группы по разным областям, и, возможно, даже на общественных началах, «прикомандировывать» нас в разные структуры, для того чтобы мы могли там как внешние консультанты давать свои конкрентые предложения, – отметил он, подчеркнув, что это также поможет резервистам понять, как работает госслужба изнутри, до того, как они сами решатся туда пойти.

Резервист Ардак Утепов поддержал предложение о системном подключении резервистов к работе госорганов. В особенности эта помощь была бы полезной при актуализации национальных проектов. Работающие в разных секторах участники ПМКР могли бы дать свежее видение, альтернативное мнение, взгляд на проб­лемы с различных ракурсов.

Камила Сейдемет в свою очередь сделала акцент на том, что инициативы по привлечению резервистов к такого рода работе не должны обрываться на полпути. Чтобы от такой коллаборации был результат, нужны системная работа и заинтересованность со всех сторон.

Вице-министр информации и общественного развития Александр Данилов (также резервист) сделал акцент на том, что начатые дела необходимо доводить до конца. И резервисты, если реально наст­роены внести свой вклад, что-то изменить, продвинуть идею, которую считают перспективной, должны быть более активными и настойчивыми в достижении этих целей, преодолевать инертность госорганов, если она присутствует. Со своей стороны он пообещал более активно вовлекать участников ПМКР в работу по курируемым ведомством сферам, причем как для обсуждения, так и реализации конкретных решений по точечным вопросам. Это, по его мнению, в том числе наглядно покажет всем гос­органам, на что способен резерв.

Резервист Султан Тундукпаев выдвинул идею проведения в этом году своего рода конкурса проектов «Инициативы президентского резерва». Эффект от такого конкурса, по его мнению, будет сразу по нескольким направлениям: резервисты не только реализуют конкретную инициативу на благо страны и народа, но и станут более узнаваемыми в обществе, покажут, что ПМКР – это не непонятное собрание людей, а те, кто может что-то реально сделать.

Аида Балаева в общении с резервистами тоже отметила важность их открытос­ти как действующих и будущих (потенциальных) госслужащих, взаимодействия с обществом и экспертными группами, информационного сопровож­дения всех своих реальных дел и достижений.

​Работа продолжается

Выслушав предложения и мнения участников ПМКР, замес­титель руководителя АП Аида Балаева обозначила ряд задач и направлений, на которых предстоит сосредоточиться в ближайшей работе. В первую очередь она подчеркнула, что у госслужбы есть своя специфика. Это очень тяжелый ежедневный труд, плодами которого пользует­ся без исключения каждый житель страны, но который при этом далеко не всегда получает правильную оценку в обществе.

– Мы строим новый Казахстан, и в этом новом Казахстане каждый должен думать: что я могу сделать для того, чтобы моя страна состоялась как перспективное, процветающее, конкурентоспособное государст­во? – подчерк­нула Аида Балаева, обращаясь к резервистам. – Я хочу, чтобы вы понимали, чем отличается госслужащий от просто человека с активной гражданской позицией. Государственный служащий должен быть системным человеком. Он не должен принимать эмоциональные решения в угоду только отдельным социальным группам. Он должен думать об интересах всего народа страны. Бесконечно критиковать, отрицать достижения – это не государственный подход. Государственный служащий должен уметь мыслить комплексно и системно для того, чтобы, помогая одним, не навредить другим. Важно выстраивать постоянный диалог с обществом, чтобы слышать, понимать и потом, учтя все мнения и аспекты, принимать правильное решение, чтобы оно способствовало созиданию и развитию, а не отходу назад.

Замруководителя АП предложила резервистам организовать для них семинар по каждому блоку нового Послания Главы государства, чтобы у них, как у молодых лидеров, действующих и будущих руководителей, была четкая картина того, какой путь предстоит пройти Казахстану и какие задачи предстоит решить на этом пути, а также ясное понимание сути реформ, заложенных в Послании.

– Я поддерживаю, что нужно создавать отдельные рабочие группы из резервистов, когда мы хотим внести предложения по совершенствованию тех или иных отраслей. Но для того чтобы вносить дельные предложения, нужно знать и проблемы, и дос­тижения этой отрасли в Казах­стане, – отметила Аида Балаева.

Она подчеркнула, что намерена встречаться с участниками Президентского молодежного кадрового резерва на регулярной основе, а также призвала выст­роить работу так, чтобы озвученные на подобных встречах идеи не оставались на словах, а были оформлены в виде конкретных предложений с обоснованием, концепцией и алгоритмами реализации, даже в виде проектов по развитию тех или иных направлений, модернизации.

– Я присоединяюсь к озвученному мнению, что не обязательно устраиваться на госслужбу, чтобы участвовать в работе гос­органа в качестве эксперта, стажера, – также добавила зам­руководителя Администрации Президента. – Мне понравилась идея привлекать вас как сторонних аналитиков к обсуждению национальных проектов. Если это будут конкретные дельные предложения и комментарии – всем от этого будет польза. И госорганам, и вам, потому что будет возможность проявить себя. Я готова с вами работать, готова оценить потенциал каждого из вас и предлагать своим коллегам конкретных людей на конкретные должности.

Аида Балаева поручила оперативно подготовить пакет предложений по итогам состоявшегося обсуждения – перечень инициа­тив, список предполагаемых рабочих групп по различным направлениям работы, тематику и время следующей встречи.

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