Новые руководители назначены в двух отделах администрации президента РК
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Пресс-служба главы государства опубликовала ряд распоряжений президента, сообщает Kazpravda.kz
Распоряжением главы государства Шайназарова Айжан Болатовна освобождена от должности заведующего Отделом внутренней политики Администрации Президента Республики Казахстан.
Нукенов Абзал Нукенович назначен заведующим Отделом внутренней политики Администрации Президента Республики Казахстан.
Кульшманов Канат Амангельдинович назначен заведующим Отделом по коммуникациям Администрации Президента Республики Казахстан.