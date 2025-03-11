Новые руководители назначены в двух отделах администрации президента РК

Кадровые назначения
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Пресс-служба главы государства опубликовала ряд распоряжений президента, сообщает Kazpravda.kz

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

Распоряжением главы государства Шайназарова Айжан Болатовна освобождена от должности заведующего Отделом внутренней политики Администрации Президента Республики Казахстан.

Нукенов Абзал Нукенович назначен заведующим Отделом внутренней политики Администрации Президента Республики Казахстан.

Кульшманов Канат Амангельдинович назначен заведующим Отделом по коммуникациям Администрации Президента Республики Казахстан.

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