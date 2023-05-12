Новым председателем Союза писателей Казахстана избран Мереке Кулкенов

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В Алматы на ХVI съезде Союза писателей Казахстана утвердили новый состав правления союза, а его председателем избрали общественного деятеля и журналиста Мереке Кулкенова, передает Kazpravda.kz со ссылкой на МИА «Казинформ».

В ходе мероприятия министр информации и общественного развития Дархан Кыдырали зачитал поздравительное письмо главы государства, а затем экс-председатель Союза писателей Казахстана Улыкбек Есдаулет отчитался о проделанной за 5 лет работе.

В ходе своего выступления Улыкбек Есдаулет объявил о своем уходе в связи с избранием его председателем Союза писателей тюркского мира, в состав которого входят писатели из 15 стран мира.

На встрече также с речью выступили лауреаты Государственной премии, писатели Дулат Исабеков, Кадирбек Сегизбаев, поэт-драматург Иранбек Оразбаев, депутат Мажилиса, поэт Казыбек Иса и другие.

Позже председателем Союза писателей Казахстана был избран писатель, заслуженный деятель Казахстана Мереке Кулкенов. Также были назначены его заместители.

Писатель, журналист Мереке Кулкенов - Заслуженный деятель Казахстана, член Союза писателей Казахстана, депутат Алматинского городского маслихата. Лауреат Президентской премии в области СМИ.

После окончания факультета журналистики Казахского государственного университета имени С. Кирова (ныне КазНУ имени аль-Фараби) работал корреспондентом в средствах массовой информации газеты «Қазақстан пионері», телеканала "Казахстан", журнала «Пионер» и газеты "Казахская литература".

С 1993 по 1997 год - главный редактор республиканского общественно-литературного журнала «Жалын», с 1997 по 2006 год - главный редактор республиканской газеты «Ана тілі», с 2006 года - главный редактор литературно-художественного, массового журнала «Тан-Шолпан», с 2018 года - заместитель председателя Союза писателей Казахстана.

Является автором множества статей и книг - «Шелковый ветер», «Утренняя прохлада», «Үрей», «Жизнь и творчество Халела Досмухамедова», «Қазақстан» и др. Также его перу принадлежат пьесы «Махаббат мұнарасы» и «Жәңгір хан».

С 2018 года председателем Союза писателей Казахстана был Улыкбек Есдаулет.