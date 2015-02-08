Спорт
Новый мировой рекорд установил ветеран-конькобежец из Казахстана
Конькобежец Владимир Костин установил новый мировой рекорд в возрастной категории +35 на дистанции 3 000 м, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на sportinfo.kz.

3.57,49 – время казахстанца на дистанции. Новый рекорд в категории Masters установлен в рамках чемпионата мира по многоборью, которых проходит в канадском Калгари. 24-й по счету турнир Masters International Allround Games собрал 28 женщин и 114 мужчин из 11 стран мира. В том числе двух представителей Казахстана: Владимира Костина и Виталия Капальнюка.

"Владимир Костин пять раз выигрывал ветеранский чемпионат мира. Является автором действующих мировых рекордов на дистанции 1 000 м и 1 500 м в возрастной категории 35+. В 2013 году Костин занял на чемпионате мира второе место по сумме многоборья, показав на дистанции 3 000 м результат 4.03,61. В следующем году спортсмен будет выступать в новой возрастной категории +40, что может стать хорошей возможностью для установления новых рекордов", – отмечается в сообщении.

В конькобежном спорте ветераны – это спортсмены старше 30 лет, не являющиеся членами сборных команд своих стран более двух лет и не занимающиеся конькобежным спортом на профессиональной основе. Выступление ветеранов на соревнованиях является их собственной инициативой и не финансируется из бюджета.

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