Казахстанец дошел до полуфинала, где с разницей в два укола уступил Фуркану Яману из Турции
В Рио-де-Жанейро (Бразилия) стартовал чемпионат мира по фехтованию среди юниоров и кадетов, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на Национальный олимпийский комитет РК
В первый соревновательный день сборная Казахстана отметилась медалью. На пьедестал поднялся саблист Нурмухаммед Жайлыбай.
Казахстанец дошел до полуфинала, где с разницей в два укола уступил Фуркану Яману (Турция) - 13:15. Таким образом, Жайлыбай стал бронзовым призером.
По ходу турнира он одержал победы над венгром Даниэлем Беркеси (15:6), японцем Мотоки Кавахарой (15:7), россиянином Ярославом Борисовым (15:14), Эмилио Патурзо из США (15:13).
Также третьим стал Ахмед Хешам (Египет), уступивший в 1/2 Уильяму Морилу (США). Победу в итоге одержал Фуркан Яман.