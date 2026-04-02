Казахстанец дошел до полуфинала, где с разницей в два укола уступил Фуркану Яману из Турции

Фото: пресс-служба федерации

В Рио-де-Жанейро (Бразилия) стартовал чемпионат мира по фехтованию среди юниоров и кадетов, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на Национальный олимпийский комитет РК

В первый соревновательный день сборная Казахстана отметилась медалью. На пьедестал поднялся саблист Нурмухаммед Жайлыбай.

Казахстанец дошел до полуфинала, где с разницей в два укола уступил Фуркану Яману (Турция) - 13:15. Таким образом, Жайлыбай стал бронзовым призером.

По ходу турнира он одержал победы над венгром Даниэлем Беркеси (15:6), японцем Мотоки Кавахарой (15:7), россиянином Ярославом Борисовым (15:14), Эмилио Патурзо из США (15:13).

Также третьим стал Ахмед Хешам (Египет), уступивший в 1/2 Уильяму Морилу (США). Победу в итоге одержал Фуркан Яман.