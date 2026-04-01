Гран-при по художественной гимнастике: кто представит Казахстан во Франции
684
Команда Казахстана по художественной гимнастике примет участие в третьем этапе Гран-при в Тье (Франция), сообщает Kazpravda.kz
В индивидуальных соревнованиях от нашей страны выступит Акмарал Ерекешева.
Также Казахстан заявлен в групповых упражнениях. В состав вошли Аида Хакимжанова, Жасмин Джунусбаева, Мадина Мырзабай, Айзере Кенес, Айзере Нурмагамбетова, Кристина Чепульская.
Французский этап Гран-при пройдет с 4 по 5 апреля.