Новый Налоговый кодекс решит проблему дробления стройкомпаний – Скляр

Налоги,Строительство
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Наталия Буланова
выпускающий редактор

Вице-премьер отметил, что в этом году будет построено более 19 млн м2

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

Принятие нового Налогового кодекса положительно отразится на на рынке жилья, в частности, на ценообразовании. Будет исключена практика дробления бизнеса и извлечения большей прибыли крупными строительными компаниями. Об этом сообщил первый заместитель Премьер-министра РК Роман Скляр на пресс-конференции в Правительстве, передает Kazpravda.kz

«Стоимость жилья у нас регулируется рыночными методами. Однако присутствие государства как заказчика, который приобретает жилье у частных строителей, дает свой эффект в течение 10 лет. Стоимость жилья у нас не завышена. Я имею в виду не сегмент бизнес или элит, а именно жилье эконом класса.  Оно стоит именно столько, сколько должно стоить и резких ценовых колебаний мы здесь не видим. С принятием нового Налогового кодекса уйдет такая практика, когда крупные строительные компании дробят бизнес и извлекают большую прибыль», — сказал Роман Скляр.

Вице-премьер добавил, что в этом году будет построено более 19 млн м2. Стоимость жилья в соответствии с проектно-сметной документацией и государственным заказом для уязвимых слоев населения, в том числе в рамках программ «Бақытты отбасы», либо для работающей молодежи «Наурыз Жұмыскер» будет и далее регулироваться.

#налоги #кодекс #стройкомпании

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