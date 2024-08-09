Новый наряд будет к лицу

Набережная «Шагала» в этом году подверглась не только глобальной модернизации, но еще и удлинилась на две трети, соединившись с городским пляжем. Так что мне понадобилось несколько часов, чтобы не спеша прошагать целый километр и собственными глазами лицезреть «марафет», который нынче наводят аж четыре подрядные организации.

В общем, путь предстоял длинный и изнурительный, учитывая установившуюся после дождей дневную жару. Вооружившись телефоном, служащим диктофоном, габаритным рюкзаком под фотоаппарат и бутылкой домашнего компота, я начала экскурсию.

Развернувшаяся на пункте моего назначения реконструкция оказалась настолько глобальной, что я и представить себе не мог­ла. Надо полагать, что с высоты птичьего полета «Шагала» сейчас выглядит как большой муравейник. Буквально на каждом шагу работают строители: одни пилят, другие стучат резиновым молотком, укладывая тротуарную плитку, третьи месят цемент, четвертые крутят гайки, пятые собирают скамейки… Кажется, можно продолжать до бесконечности. Строители мастерски исправляют то, что натворила природа минувшей весной.

6 апреля Центральная набережная утонула, даже ее символ – конструкция «Колосья», красующаяся немного на возвышенности и образующая собой кольцо на пересечении дорог, «по колено» стояла в воде. Казалось, стихия смела все на своем пути: брусчатку размыло водой, металлическое заборное ограж­дение погнулось, а бетонные плиты перекрытия, служащие укреплением береговой зоны, буквально раскрошились на мелкие кусочки. В общем, дел у строителей нынче невпроворот.

– Проект масштабный, работы очень много. Заменить пришлось всю брусчатку, потому что во время паводка часть буквально смыло водой, а другая – заиграла волнами. Невозможно было ходить по ней, не спотыкаясь. Пришлось всю старую брусчатку снять, восстановить подстилающий слой, то есть выровнять песок и уложить новую. В общей сложности от Большого моста до городского пляжа заменено почти 17 тысяч квадратных метров брусчатки, – рассказал подошедший ко мне молодой человек в темных очках с сотовым телефоном (куда ж теперь без него!) в одной руке и стаканом кофе – в другой.

Незнакомец представился и оказался самым нужным мне в тот момент человеком. Это был руководитель ТОО «АТ-Сервис» Багдар Жумахметов – подрядчик, говоря простым языком. Он и стал моим провожатым на своем участке, растянувшемся примерно на 300 метров. Мужчина охотно показывал и рассказывал, какую работу уже проделали, а какую только предстоит выполнить, периодически нахваливая своих работников (что в общем-то редкость в наше время). Вот с виду стеснительная и явно покладистая девушка Марина, усердно красящая заборное ограждение в черный цвет с золотыми птицами. Она работает здесь недавно. До ее появления пролеты, прогнувшиеся под сильным течением и склонившиеся до самой земли, пришлось приподнимать и выравнивать спецтехникой.

– Тяжело было в самом начале, когда солнце сильно пекло. Но мне проще. Я сижу над водой, здесь прохлада и влажность, поэтому пью не так уж и много. В день уходит примерно литр воды. А вот ребятам, которые выкладывают плитку на тротуарах, приходится сложнее. Когда жара, они с головы до пят покрываются одеждой, чтоб не сгореть, а в дождь – целлофановыми плащами, чтоб насквозь не промокнуть, – рассказала о трудовых буднях Марина.

Восстановительные работы начались на набережной в середине июля и активно ведутся до сих пор. Стройка не останавливается ни на один день: ни в дождь, ни в град, ни в зной… Сроки поджимают. Объект нужно сдать ко дню города, то есть к середине августа. Впрочем, самое сложное уже позади. Больше всего времени и физических сил понадобилось на реконструкцию и замену укрепления береговой зоны. Она представляет собой покрытие бетонными плитами, уложенными в несколько рядов сверху вниз от берега до воды.

– Чтобы полностью заменить это укрепление, понадобятся годы. Поэтому новые плиты уложили только в первых нижних рядах, которые залило водой так сильно, что их практически полностью смыло. Сначала ребята ныряли под воду, забивали арматуру вглубь на четыре метра, устанавливали армированную сетку, чтобы прочно держалась, а потом сверху заливали бетоном и укладывали плиты. Кстати, такие арматурные сетки устанавливаются при строительстве домов в регионах, подверженных землетрясениям. Так что, думаю, они выдержат еще не один паводок. Остальные разрушенные плиты демонтировали, подготовили стаканы и залили их сульфатостойким цементом. В целом замене и реконструкции подверг­лись около 500 плит берегового укрепления, – конкретизировал Багдар Жумахметов.

А вот электропроводка пришла в полную негодность. Вдоль всей набережной пришлось укладывать новые кабели. Учитывая, что проводка идет зигзагом, под землей намотали аж три километра проводов.

Мое внимание привлекли габаритные мужчины, которые то вставали, то приседали, будто исполняли какой-то ритуальный танец вокруг лежащих на земле длинных столбов. «Это ведется монтаж фонарей», – заметив мой интерес, пояснил мой гид. На «Шагале» установят около 200 новых светодиодных фонарей, радиус освещения которых достигает пяти метров.

– Такие украшают левый берег Астаны, – не без гордости добавил Багдар Жумахметов.

В общем, Центральная набережная в этом году заиграет новыми красками. Впервые освещение появится на трех смот­ровых площадках. Островки, как их на профессиональном языке называют строители, и сами подверглись капитальному ремонту. Раньше они были просто оштукатурены и покрашены, теперь их облицевали отделочным камнем, а на ступенях и переходах вместо прежней брусчатки уложат гранитные плиты.

– Очень красиво получилось! Каждый пирс выкрашен в собственный цвет. Мне больше понравился темно-серый. Смотрится насыщенно и богато, – поделился своим мнением пришедший полюбопытствовать на модернизацию Центральной набережной Павел Синенко.

Убедившись, что «Шагала» нынче в надежных руках, я распрощалась со своим провожатым и пошагала дальше. Прошла уже самостоятельно метров 200 по песчаному тротуару, где только укладывают брусчатку, и моему взору открылась изумительная картина: речка, солнце, свежий песок…

Горпляж тоже изрядно потрепало во время паводка: водой и льдом вдребезги разнесло и смыло установленные только в прошлом году зонтики, раздевалки... Даже песок унесло течением. Правда, сейчас от разрушений не осталось и следа: новые лежаки, кабинки для переодевания, туалеты… И это еще не все. Со дня на день завезут навесы, представляющие собой что-то вроде беседки с лежаками внутри. Таких в Костанае еще не было.

– Немного по срокам опаздываем, потому что все идет из Алматы, но мы торопиться не будем. Когда спешишь, тяп-ляп получается, а мы хотим сделать все качественно, основательно, чтобы люди чувствовали себя на отдыхе комфортно и уютно, – сказал прораб ТОО «Никонстрой» Батыр Тлеубаев.

Несмотря на цокот сварки, стук молоточков и в общем-то еще незавершенные работы, городской пляж уже живет своей спокойной и размеренной жизнью. Народ отдыхает: нежится в лучах последних теплых и солнечных дней и купается в уже прохладных водах Тобола. Надо бы и мне последовать их примеру, – поймала я себя на мысли, упаковывая в рюкзак фотоаппарат. Но это будет уже другая история…