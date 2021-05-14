Новый пакет мер по обеспечению продбезопасности реализуют в Казахстане

Экономика
Фото ©Адильбека Тауекелова/Kazpravda.kz
Правительство разработало новый пакет мер по обеспечению продбезопасности, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу Премьер-министра РК.

Как отмечается, только в этом году планируется реализовать 285 инвестпроектов в агропромышленном комплексе. Также разрабатывается Комплексный план импортозамещения продукции АПК на 2021-2023 годы.

Совещание по вопросам исполнения Дорожной карты по реализации Предвыборной программы партии "Nur Otan" "Путь перемен: достойную жизнь каждому!" прошло в Правительстве под председательством первого заместителя Премьер-министра РК Алихана Смаилова.

В частности, был рассмотрен пакет наиболее перспективных инвестиционных проектов, направленных в большей степени на импортозамещение и обеспечение продбезопасности страны, разработанный Министерством сельского хозяйства РК. В настоящий момент уже проводится работа по реализации пунктов документа.

В текущем году реализация 285 инвестиционных проектов в АПК позволит создать порядка 7 тысяч постоянных новых рабочих мест в сельской местности в соответствии с поставленной задачей в рамках Предвыборной программы партии "Nur Otan".

Большая часть проектов, планируемых к реализации, направлена на импортозамещение продукции АПК: строительство молочно-товарных ферм, птицефабрик, теплицы, глубокая переработка сельскохозяйственной продукции. За первый квартал текущего года введены в эксплуатацию 4 молочно-товарные фермы производственной мощностью 11,5 тыс. тонн, 2 птицефабрики по производству мяса птицы на 7,5 тыс. тонн, 1 фруктохранилище на 1,5 тыс. тонн.

В соответствии с поручением Главы государства проводится работа по формированию 7 крупных экосистем по производству и переработке мяса, фруктов, овощей, сахара, зерновых, масличных культур, молочной продукции. Это привлечет местных производителей к участию в развитии сектора АПК на всех этапах производственного процесса.

Отметив, что вопрос обеспечения собственными продуктами питания на особом контроле партии "Nur Otan" и Правительства, Алихан Смаилов поручил Министерству сельского хозяйства совместно с акиматами обеспечить качественное и своевременное принятие мер по реализации инвестиционных проектов в АПК. При этом, необходимо достичь индикаторов самообеспеченности в рамках Дорожной карты на 2021 год по: яблокам – 80%, рыбе – 75%, колбасным изделиям – 70%, сырам и творогу – 70%, сахару – 65%, мясом птицы – 75%.

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