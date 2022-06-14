Фото: Kazpravda.kz
Экономика
Новый прогноз по экономике Казахстана озвучил Нацбанк

В новом докладе о денежно-кредитной политике Национальный банк представил обновленный прогноз по росту экономики на ближайшую перспективу, сообщает Kazpravda.kz.

В докладе отмечается, что ухудшение ситуации во внешнем секторе до настоящего время не оказало существенного воздействия на экономическую активность в Казахстане.

"Рост ВВП по итогам января-апреля т.г. составил 4,4%. Сохранению экономического роста выше 4% способствуют высокие цены на нефть и металлы, рост потребительского спроса на фоне высоких инфляционных ожиданий, повышения реальных доходов населения (на 7,7% в первом квартале т.г.), снятия карантинных ограничений и кредитного импульса. Так, потребительский портфель банков продолжает расширяться, и по итогам апреля т.г. рост в годовом выражении составил 35,6%. Инвестиционная активность населения поддерживается ипотечным кредитованием, увеличение которого в апреле т.г. составило 49,8%", – говорится в докладе.

Вместе с тем, по оценкам Национального банка, вследствие замедления экономической активности в странах – торговых партнерах, сценарного снижения цен на нефть, а также перебоев в производственных и логистических цепочках рост экономики Казахстана до конца 2022 года несколько замедлится до 2,8- 3,8%.

"В 2023 году на фоне увеличения объемов добычи и экспорта нефти, а также снижения общего уровня неопределенности рост экономики ускорится до 3,5-4,5%", – считают в Нацбанке.

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