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Новый симуляционный центр появится в Нур-Султане

Появление нового симуляционного центра в Нур-Султане станет в скором времени реальностью в рамках реализации подписанного меморандума с израильским медицинским центром «Шиба», сообщает Kazpravda.kz.

Меморандум о сотрудничестве по вопросам создания и развития нового симуляционного центра на базе Медицинского университета Астана был подписан в ходе поездки казахстанской делегации в Израиль.

Симуляционный центр – место, где будущие врачи отрабатывают практические умения и навыки на медицинских тренажерах в условиях максимально приближенным к реальным, - рассказал Председатель Правления-Ректор НАО «Медицинский Университет Астана» Камалжан Надыров. Создание современного симуляционного центра на базе нашего университета, позволит вывести подготовку врачей и медицинских сестер на более качественный уровень, - подчеркнул ректор.

На сегодняшний день симуляционный центр на базе Медицинского центра «Шиба» является лучшим, при его консультативной поддержке были созданы симуляционные центры во многих ведущих университетах мира.

Именно здесь начала развиваться система симуляционного обучения в медицинском образовании и сегодня она является обязательным условием подготовки врачей, медицинских сестер и иных кадров здравоохранения.

В ходе визита в Израиль также обсуждены вопросы создания и эксплуатации симуляционного центра, разработки стандартов деятельности и протоколов симмуляционного обучения, развития инфраструктуры, формирования базы клинических сценариев, формирования штата сотрудников и др. вопросы.

В рамках встречи с Директором Департамента международного сотрудничества Министерства здравоохранения Израиля Ашером Сальмоном были обсуждены вопросы признания диплома Медицинского университета Астана Министерством здравоохранения Израиля.

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