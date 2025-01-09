Новый стандарт питания для школьников разработали в Казахстане

В меню учтены рекомендации ВОЗ по уменьшению сахара и соли для снижения риска развития ожирения, диабета, сердечно-сосудистых и других заболеваний

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

В целях обеспечения здорового школьного питания Комитет санитарно-эпидемиологического контроля Минздрава совместно с ведущими профильными экспертами разработало типовое перспективное меню для организаций образования, сообщает Kazpravda.kz

Меню является безопасным, сбалансированным и научно обоснованным, составлено с учётом физиологических потребностей детей и калоража, в нем учтены возрастные категории, сезонность, также питание детей в школах, где отсутствует пищеблок.

В меню учтены рекомендации ВОЗ по уменьшению сахара и соли для снижения риска развития ожирения, диабета, сердечно-сосудистых и других заболеваний.

Например, для организаций, где дети пребывают круглосуточно, содержание сахара уменьшилось в возрастной группе 6-10 лет - с 55 г до 15 г, в возрастной группе 11-14 лет – с 70 г до 21 г, то есть в 3,3-3,6 раза.

Соль уменьшена в возрастной группе 6-10 лет – с 15 г до 3 г, в возрастной группе 11-14 лет – с 15 г до 4,5 г, то есть в 3,3-5 раза.

Основное меню включает в себя мясные, рыбные и овощные блюда, салаты из свежих овощей и напитки с низким содержанием сахара.

Для роста и развития детей, а также предупреждения болезней, в рацион включены молоко низкой жирности, кисломолочные продукты с пробиотиками и увеличено количество овощей и фруктов.