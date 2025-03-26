Новый стандарт школьного питания в Казахстане: лимит соли и сахара

С 1 сентября 2025 года в Казахстане вступает в силу новый стандарт питания для образовательных учреждений, направленный на улучшение качества школьных обедов, передает Kazpravda.kz со ссылкой на Комитет санитарно-эпидемиологического контроля Миниздрава РК

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

В нем предусмотрены строгие ограничения на соль, сахар и жиры, а также рекомендации по питанию детей с особыми потребностями. Новый стандарт также включает инновационные подходы, такие как введение Индекса несъедаемости, который поможет контролировать количество пищевых отходов.

Как сообщает Комитет санитарно-эпидемиологического контроля Министерства здравоохранения РК, в данном стандарте питания учтены современные международные требования к здоровому питанию, обеспечивающие детей безопасным, качественным и сбалансированным питанием.

«Основным преимуществом стандарта питания являются уменьшение потребления соли, сахара и жиров, увеличение потребления овощей и фруктов, а также исключение из меню ненатуральных продуктов питания. Сахаросодержащие напитки, соки заменены на негазированную воду, молоко, кисломолочные напитки, фруктовые чаи, компоты, фруктово-ягодные напитки с низким содержанием сахара с термической обработкой», – говорится в сообщении.

В стандарте питания дана рекомендация по питанию учащихся/детей с особыми диетическими потребностями, а также предусмотрены требования к организации питания в малокомплектных школах, где отсутствуют пищеблоки.

Кроме того, впервые внедрено понятие Индекс несъедаемости (тарелочные отходы), который представляет собой соотношение количества пищевых остатков на тарелках после приема пищи к общему объему реализованных блюд.