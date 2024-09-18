Новый зрительный имплант создаст Neuralink

Это устройство позволит видеть даже незрячим от рождения людям

Изображение сгенерировано нейросетью Midjourney

Американский миллиардер Илон Маск заявил, что зрительный имплант Neuralink позволит видеть даже незрячим с рождения людям, причем в будущем устройство будет улавливать и другие спектры, кроме привычных человеку, передает Kazpravda.kz со ссылкой на РИА Новости

«Устройство Blindsight от Neuralink позволит видеть даже тем, кто потерял оба глаза и их оптический нерв. При условии, что зрительная кора головного мозга не повреждена, оно позволит видеть даже тем, кто был незрячим от рождения», - написал Маск в своем аккаунте в соцсети Х.

По словам миллиардера, сперва качество изображения будет низким, как графика игровых платформ Atari, однако в будущем устройство позволит видеть в инфракрасном и ультрафиолетовом спектре и сможет улавливать длину волны радара.

Маск отметил, что аппарат может быть похож на футуристичное устройство, которое носил слепой от рождения персонаж телесериала «Звездный путь» Джорди Ла Форж.

По информации Neuralink, имплант получил одобрение как прорывная разработка от управления по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов США (FDA).