NU признан лучшим в Центральной Азии

Times Higher Education (THE) опубликовал список лучших вузов, в который попали и университеты нашей страны.

Напомним, всего в мире насчитывается более 30 000 вузов. Оксфорд, Стэнфорд, МИТ, Гарвард – лидеры мирового университетского рейтинга. При этом азиатские вузы им не уступают. Прочные позиции в топ-30 занимают университеты Китая, Японии, Сингапура, Южной Кореи. Это страны, в которых финансирование науки и образования со стороны государства составляет 3–4% от уровня валового внутреннего продукта. Учитывая уровень ВВП в этих странах (к примеру, в Китае самый высокий уровень и достигает 17 трлн долларов США), получаются солидные инвестиции. В итоге – достойный результат вузов этих стран.

NU занимает 5-е место среди вузов СНГ наряду с Национальным исследовательским ядерным университетом «МИФИ», Санкт-Петербургским политехническим университетом Петра Великого и Томским государственным университетом (они также находятся в группе 501–600), уступая крупнейшим и старейшим МГУ и МГТУ им. Баумана, история которых насчитывает более сотни лет.

Среди центральноазиатских вузов представлены Казахстан и Узбекистан. Наиболее высокие позиции у NU, который входит в топ 24–29% лучших научно-исследовательских университетов мира, причем поднявшись на несколько строчек за год в престижном мировом рейтинге. Конкуренция за этот год выросла – количество участников рейтинга увеличилось до 2 092 (из 115 стран), что на 185 больше, чем в прошлом году. То есть не все вузы дотягивают до требований авторитетного рэнкинга Times Higher Education (THE). NU расположен в диапазоне 501–600, оставаясь лучшим исследовательским вузом не только Казахстана, но и Центральной Азии. Отметим, что впервые в рейтинг вошли три узбекистанских вуза, и их позиции ниже казахстанского NU. Это Ташкентский институт инженеров ирригации и механизации сельского хозяйства (место 601–800), Национальный университет Узбекистана имени Мирзо Улугбека (1 001–1 200), Ташкентский университет информационных технологий (1 500+).

В рейтинге, помимо лидера NU, следующие казахстанские вузы – Казахский национальный университет им. аль-Фараби (в диапазоне 1 201–1 500), Евразийский национальный университет им. Л. Н. Гумилева (1 500+) и Satbayev University (1 500+).

Причем NU оценен экспертами выше, чем некоторые европейские (в том числе польские, чешские) и азиатские вузы. К примеру, британские Coventry University и De Montfort University с двухсотлетней историей находятся в диапазоне 601–800, там же располагается французский University ofLorraine и итальянский Marche Polytechnic University, а турецкий Gazi University в диапазоне 1 201–1 500. Это филиалы зарубежных вузов, которые открыты в Казахстане, и их рейтинги гораздо ниже казахстанского NU.

– То, что мы улучшили свои позиции в рейтинге, подчеркивает нашу приверженность качеству и уровню исследований. Наши сильные стороны в рейтинге – это качество научных исследований, исследовательская среда и международное сотрудничество. Подобные результаты впечатляющи для столь молодого университета, который только в следующем году отметит 15-летие. Президент Касым-Жомарт Токаев в своем Послании «Справедливый Казахстан: закон и порядок, экономический рост, общественный оптимизм» отметил важность повышения кадрового потенциала страны, содействия деятельности отечественных вузов, чьи образовательные программы отвечают современным требованиям. Успехи NU в международном рейтинге – пример того, как реализуется на деле Послание Главы государства, – прокомментировал президент NU профессор Вакар Ахмад, который до того, как занять должность в NU, возглавлял Университет Абу-Даби, ныне занимающий позицию 191 в рейтинге THE.

Напомним, по версии Times Higher Education NU ранее занял 129-е место среди университетов Азии и 106-е место в рейтинге молодых университетов. Кроме того, 22 предмета NU попали в предметный рейтинг THE, среди которых эксперты высоко оценили следующие направления – образование, социальные науки, инженерию и компьютерные науки.

Настолько высокий уровень рейтинга у университета сложился благодаря проводимым исследованиям и развитию науки. Профессор Ахмад подчеркнул, что NU – это двигатель науки в Казахстане.

– Из 51 казахстанского ученого, вошедшего в список 2% лучших исследователей по версии Стэнфордского университета, 35 представляют наш университет. Мы также вносим значительный вклад в создание высокорейтинговых научных результатов в стране. Благодаря сотрудничеству с другими казахстанскими университетами мы помогаем повышать стандарты высшего образования в целом, – отметил он.

С момента своего создания в 2011 году преподаватели и исследователи NU подготовили 9 104 научные публикации, индексируе­мые Scopus. Профессоров NU цитируют на 80% чаще, чем других международных исследователей. Ученые провели анализ влияния создания NU на производительность проводимых в Казахстане исследований и выяснили, что она выросла с 4 до 21% в год после появления университета, который сегодня своим высоким положением в рейтинге доказывает свою эффективность. Для студентов это подчеркивает ценность диплома и знаний, полученных в стенах вуза, а для преподавателей и ученых – статус учебного заведения.