Нулевую пошлину на импорт сахара продлил Казахстан

На внеочередном заседании Совета Евразийской экономической комиссии с участием заместителя Премьер-министра – министра торговли и интеграции РК Бахыта Султанова было одобрено предложение Казахстана о продлении для РК квоты на

беспошлинный импорт белого сахара и сахара сырца до 31 октября 2022 года, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу Минторговли РК.

Ранее действе квоты ограничивалось 31 августа.

"Данная мера позволит снизить стоимость поставок импортного сахара на внутренний рынок. Сейчас мы ведем переговоры с рядом стран о поставках больших объемов сахара. А к ноябрю также начнутся поставки свекловичного сахара нового урожая как с казахстанских заводов, так и из стран ЕАЭС", - прокомментировал Бахыт Султанов.

Кроме того, Казахстан ведет переговоры об увеличении размера квоты на беспошлинный импорт сахара белого и сахара сырца.

В настоящее время квота Казахстана составляет 350 тысяч тонн белого сахара и тростникового сахара сырца с нулевой импортной таможенной пошлиной до августа 2022 года.